Leuvenaar Dirk Eelen publieksfavoriet van OPEN M 2019 Bart Mertens

03 oktober 2019

17u00 0 Leuven Van de 21 regionale kunstenaars die dit jaar hun werk toonden in de groepstentoonstelling OPEN M werd Dirk Eelen verkozen tot publieksfavoriet. In totaal brachten 3.390 bezoekers een stem uit waarvan er 761 naar Eelen gingen.

Met OPEN M geeft M kunstenaars uit Vlaams Brabant om de twee jaar de kans om hun werk te tonen in een zaal van het museum. In totaal zonden 323 kunstenaars dit jaar hun dossier in voor OPEN M. Uit die dossiers werd uiteindelijk werk van 21 kunstenaars geselecteerd om een groepstentoonstelling mee op te zetten De editie van dit jaar is intussen afgelopen en de stemmen zijn geteld. Winnaar van dienst is Leuvenaar Dirk Eelen. In totaal stemden 3.390 bezoekers op hun favoriete regionale kunstenaar waarvan er dus 761 naar Dirk Eelen gingen. Op de tweede plaats kwam Peng Nghia met 422 stemmen. Lies Cayers kreeg 414 stemmen en eindigde daarmee op de derde plaats.

“Hoofdzaak voor M is om via het project regionale kunstenaars te ondersteunen in hun ontwikkeling”, klinkt het. “Die ondersteuning is dan ook de prijs die de winnaar in de wacht sleept. M bekijkt nu samen met Dirk Eelen op welke manier ze die prijs zo zinvol mogelijk kunnen invullen, aangepast aan de specifieke noden van de kunstenaar. Die invulling kan gaan van een tijdelijke atelierruimte tot technische of artistieke ondersteuning en advies op elk mogelijk vlak.”