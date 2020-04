Leuvenaar Davy Gijbels (36) runt populairste mollensite van België: “Door de ‘follow the money’-theorie is vooral Bart verdacht” EDLL

07 april 2020

16u26 2 Leuven Heel wat Vlamingen zitten op zondagavond gekluisterd voor hun televisie voor het VIER-programma De Mol. Zeker in tijden van corona is de zoektocht intensiever dan ooit. Dat bewijst ook de Leuvense mollenjager Davy Gijbels (36) die het forum wieisdemol.be runt. “Op maandagen krijgt de website tot 40.000 bezoekers”, klinkt het. De belangrijkste vraag blijft natuurlijk: wie is de mol dit jaar? Davy’s oog springt daarbij vooral op advocaat Bart.

Zondagavond 19u55: heel wat Vlamingen zitten voor hun televisie gekluisterd voor een nieuwe aflevering van De Mol. De kandidaten zijn intussen nog met vijf, waarvan één deelnemer dus de mol is. KU Leuven IT-er Davy Gijbels (36) is fan van het eerste uur. In 2003, toen het programma nog werd uitgezonden op de VRT, lanceerde hij de gekende website wieisdemol.be. “Toen ik informatica studeerde heb ik de website opgestart. Enerzijds als studentenproject, maar ook omdat ik toen al fan van het programma was. Het platform heeft een lange tijd stilgelegen omdat er geen nieuwe seizoenen waren. Toen het programma in 2016 startte op VIER heb ik de website terug vanonder het stof gehaald”, vertelt Davy.

Meer mollenjagers

Het platform lokt anno 2020 maar liefst 40.000 mollenjagers. “Ieder jaar komen er steeds meer mensen zoeken en speuren”, zegt Davy. “Maandagen zijn de piekdagen natuurlijk. Dan loopt het bezoekersaantal op tot 40.000”. Het beheer van de website wordt grotendeels door Davy zelf gedaan, enkel voor het modereren van het forum heeft hij hulp gezocht. “Om discussies op het forum in goede banen te leiden, heb ik een aantal leden op het forum opgetrommeld om mee de moderatie te doen. Het aantal berichten werd teveel om alleen bij te houden”, besluit de Leuvenaar.

Davy is zonder twijfel een van de meest gedreven mollenjagers uit onze regio. Hij is er dan ook dagelijks minstens een uur mee bezig. “Ik vind het nog steeds heel leuk om zelf op zoek te gaan naar de mol, maar ook om de nieuwe theorieën van andere mollenjagers te volgen via de website. Om me vervolgens in een betere richting te duwen of net op een dwaalspoor te zetten”, zeg hij.

Follow the money

Om de mol te ontmaskeren, zijn er verschillende theorieën. De meest traditionele zijn: follow the money, onder de radar en mollaboratie. Bij die laatste theorie gaat men kijken naar de groepsverdeling tijdens proeven, want kandidaten kiezen vaak een positie dichtbij de mol. “Ik volg voornamelijk de eerste theorie, maar stel me ook telkens de vraag: wat zou de mol zéker niet doen in deze opdracht? Als er iemand tijdens een proef op een cruciaal moment met een oplossing komt, dan schrap ik die kandidaat”, stelt Davy. Maar er zijn ook zoekers op het forum die zich focussen op verborgen tips in de beelden of op het psychologische aspect. “Een van de leden merkte vorig jaar een verschil in de gezichtsuitdrukking van Elisabet, de mol van vorig seizoen. Elisabet lachte in bepaalde situaties écht en in andere situaties fake”, zegt hij.

Advocaat Bart

Ieder jaar weet Davy ruim voor de finale de mol bij de kraag te vatten. Dan rest ons de vraag: wie is volgens Davy de mol van dit jaar? Ondanks dat hij lange tijd Christian verdacht, richt de Leuvenaar zijn pijlen nu vooral op advocaat Bart. “Vanaf het eerste moment loopt Bart heel fel in het vizier, maar toch wordt hij in de ‘polls’ niet verdacht. Dat is merkwaardig. Dan kom ik weer tot de follow the money-theorie: ondanks dat het lijkt dat hij zijn best doet, is Bart er altijd bij als er veel geld verloren gaat. Hij verpakt dat als ‘ik speel om te winnen, niet voor het geld’. Als mol komt dat natuurlijk goed uit om die verklaring te geven”, zegt Davy.

Een fervent mollenjager zoals Davy... die wil toch ook eens zelf deelnemen, niet? “Ik zou heel graag eens deelnemen aan het programma, maar ik heb me nog nooit ingeschreven. Het aantal inschrijvingen stijgt ieder jaar en dan slinkt de kans al dat je geselecteerd wordt. Maar langs de andere kant, dat dachten die tien kandidaten misschien ook. Het wordt inderdaad eens tijd dat ik me inschrijf”, besluit de mollenjager uit Leuven. De finale van de mol zie je op zondag 26 april om 19u55 op VIER.