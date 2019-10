Leuvenaar Bruno Delepierre grijpt naast NN Geluksaward maar krijgt toch lof. “Een speciale vermelding als bezieler van Happonomy”, aldus de jury Bart Mertens

08u00 0 Leuven Noblito, Racynes, NokNok en Griet Deca zijn de winnaars van de allereerste NN Geluksawards. Gezondheids- en welzijnseconoom Lieven Annemans -die het Nationaal Geluksonderzoek deed aan de UGent- had ook veel lof voor Leuvenaar Bruno Delepierre die naast een award greep maar toch een speciale vermelding kreeg.

Uit de resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek die levensverzekeraar NN op 20 maart bekend maakte, bleek dat geluk voor een groot deel maakbaar is. De jury van de eerste NN Geluksawards koos dan ook voor initiatieven die impact hebben op het geluk in onze samenleving. Uit 119 inzendingen maakte gezondheids- en welzijnseconoom Lieven Annemans zopas de winnaars bekend in vier categorieën. Voor de NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar was Leuvenaar Bruno Delepierre genomineerd maar hij greep net naast de award ten voordele van Griet Deca.

Griet Deca

Jurylid Stephan Vanden Broucke, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de UCL, licht de keuze toe: “Griet Deca ziet het als haar persoonlijke missie om België op weg te helpen naar meer werkgeluk. Zo organiseerde ze dit jaar voor de tweede keer de Week van het Werkgeluk. Haar enthousiasme en resultaten wisten naast de jury ook het grote publiek te overtuigen. Dit was immers de enige award waarbij ook het publiek kon meestemmen. En Griet haalde een overtuigend resultaat met meer dan 1000 stemmen.” Omdat dat aantal even te kaderen: meer dan 2.000 Belgen brachten hun stem uit.

Hij werkt aan een economisch systeem dat gericht is op het bereiken van een gelukkigere samenleving. En laat dat nu net ons streven zijn juryvoorzitter Lieven Annemans

Hoewel Bruno Delepierre geen award mee naar Leuven mocht nemen, mag hij toch trots zijn volgens juryvoorzitter Lieven Annemans. “Bruno Delepierre verdient een speciale vermelding want hij werd twee keer genomineerd als bezieler van ‘Happonomy’. Hij werkt aan een economisch systeem dat gericht is op het bereiken van een gelukkigere samenleving. En laat dat nu net ons streven zijn: een samenleving creëren waar het gemiddelde geluk beduidend hoger ligt dan vandaag.”

Happiness en economy

Bruno Delepierre is inderdaad één van de pioniers in ons land als het gaat over het creëren van een economisch systeem dat afgestemd is op ons geluk. In 2016 schreef hij een economisch kookboek voor geluk en vandaag is hij de drijvende kracht achter de beweging rond economie en levenskwaliteit die zich verzamelt onder de naam ‘Happonomy’. Of ook: happiness en economy in één woord geduwd. Met Happonomy werkt Bruno aan innoverende economische oplossingen die vertrekken vanuit belangrijke thema’s voor onze levenskwaliteit, zekerheid, fysieke en mentale gezondheid, relaties maar ook betekenis en duurzaamheid.

