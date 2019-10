Leuvenaar Bruno Delepierre genomineerd als Gelukspersoonlijkheid Bart Mertens

02 oktober 2019

18u30 0 Leuven Leuvenaar Bruno Delepierre is genomineerd als NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar 2019. Op dinsdag 15 oktober zal de jury onder leiding van Gezondheids- en Welzijnseconoom Lieven Annemans (UGent) de winnaars bekend maken uit niet minder dan 119 inzendingen.

Na het afronden van het Nationaal Geluksonderzoek zal NN op 15 oktober de allereerste NN Geluksawards uitreiken. Hiermee wil NN organisaties en personen in de kijker zetten die het afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan ons geluk. De NN Geluksawards worden uitgereikt in vier categorieën: de algemene NN Nationale Geluksaward, de NN Geluksaward Financieel Welzijn, de NN Geluksaward Gezondheid én de NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar. Voor deze laatste categorie kreeg Leuvenaar Bruno Delepierre een nominatie. Hij neemt het op tegen Griet Deca uit Lichtaart en Sigrid Voorspoels uit Grobbendonk. Het trio werd gekozen uit 119 inzendingen.

Onze economie is een middel voor geluk maar geen doel op zich Bruno Delepierre van Happonomy

Bruno Delepierre is de oprichter ‘Happonomy’ en wil mensen laten nadenken over een economisch systeem dat positieve bijdragen levert aan de levenskwaliteit. “Onze economie is een middel voor geluk maar geen doel op zich. Met Happonomy wil ik mensen in de eerste plaats doen nadenken over de rol van geld, werk en technologie in hun leven. Daarnaast bouwen wij oplossingen voor een economisch systeem dat positief bijdraagt aan de verschillende facetten van levenskwaliteit. Een economie die zorgt voor meer zekerheid en gezondheid, fairness, persoonlijke groei en duurzaamheid…dat is ons mikpunt.”

15 oktober

Op 15 oktober wordt duidelijk of de Leuvenaar zich als eerste in de geschiedenis NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar mag noemen. Juryvoorzitter professor Lieven Annemans: “Uit het Nationaal Geluksonderzoek in samenwerking met NN is gebleken dat bijna 60% van ons geluk maakbaar is en beïnvloed kan worden door initiatieven of personen die bijdragen aan ons maatschappelijk geluk. Met deze awards belonen we mensen die zich hiertoe engageren.” Meer info: www.gelukkigebelgen.be