Leuvenaar bekent schuld in diefstal van ‘lachend kakske’ ADPW

03 juli 2019

13u55 6

Een jongeman is zich dinsdagavond in Leuven komen aangeven als één van de personen die in Oostende de verdwaalpaal met daarop het ‘lachend kakske’ meegenomen had. De man verklaarde dat hij samen met zes vrienden, allemaal jonge twintigers uit de omgeving van Leuven, de paal meegenomen had naar een vakantieverblijf in Oostende. Zijn verklaring werd overgemaakt aan de politie van Oostende. Zij onderzoeken de zaak.