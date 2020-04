Leuven zoekt vrijwilligers die vanuit hun kot Nederlands met anderstalige nieuwkomers willen oefenen: “Het kost je weinig moeite en je onderhoudt zelf ook wat contacten” EDLL

16 april 2020

11u00 0 Leuven Blijven leren ondanks de coronamaatregelen: voor scholen is het een uitdaging, maar voor anderstalige nieuwkomers ook. Heel wat anderstaligen zijn vragende partij om Nederlands te leren en daarvoor zocht de stad nu een oplossing.

Tot midden maart zorgde Leuven wekelijks voor momenten waarop anderstalige nieuwkomers Nederlands konden oefenen. Zo waren er praatgroepen, oefensessies en buddywerking. Maar in tijden van corona zijn het de Whatsapp-groepjes die een alternatief bieden. “Net als de scholen moest de stad creatief uit de hoek komen. De dienst diversiteit en gelijke kansen brengt vrijwilligers in contact met de anderstalige Leuvenaars en laat hen via Whatsapp Nederlands oefenen”, zegt bevoegd schepen Lalynn Wadera (sp.a). Het sociaal contact via video-whatsapp is daarbij een extra troef in deze tijden van sociaal en fysiek isolement. “De contacten met elkaar doen deugd, zowel voor de vrijwilligers, als voor de anderstaligen die zo actief met hun Nederlands bezig blijven”.

Taalbuddy Linda

Linda Meersman (53) is een van de vrijwillige taalbuddy’s. Ze werkt op de dienst radiologie in het UZ Leuven, maar in haar vrije tijd helpt ze anderstaligen met hun Nederlands. “Ik ben altijd gek geweest van taal”, vertelt ze. “Ik kwam steeds vaker met anderstaligen in contact. Op een zeker ogenblik wilde ik hen beter leren kennen en ook voor hen iets betekenen. Voor ik het wist was ik uitspraaklessen aan het geven”, aldus Linda. Maar door de coronamaatregelen kunnen de uitspraaklessen niet doorgaan en werd er gestart met de WhatsApp-variant. “Er zijn ook voordelen. De groepjes zijn kleiner. Iedereen komt dus meer aan bod waardoor we veel intensiever trainen. En het is ook makkelijk dat niemand zich hoeft te verplaatsen. Je zet je afwas even aan de kant, je drukt op een knopje en de les is gestart”.

De medewerkster van het UZ Leuven roept iedereen op om hetzelfde te doen. “Zeker nu: het kost je weinig moeite en je onderhoudt zelf ook wat contacten. Je zorgt ervoor dat mensen meer durven spreken en dat ze zo hun weg vinden in onze maatschappij. Het is hartverwarmend om daaraan bij te kunnen dragen”, besluit ze.

Stad zoekt meer vrijwilligers

“De formule is een succes. Meer dan 100 anderstaligen en 35 vrijwilligers meldden zich al aan. Ondertussen zijn er 35 groepjes gevormd en bijna alle aangemelde anderstaligen zijn gekoppeld”, zegt Wadera. “Maar de aanvragen van anderstaligen blijven binnen lopen. Wie interesse heeft om met een groepje anderstalige nieuwkomers in gesprek te gaan en met hen Nederlands te oefenen, is dus welkom”, besluit de schepen. Meer informatie over de buddywerking vind je hier.