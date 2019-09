Leuven zoekt samenwerking in brede regio voor sterk aanmeldsysteem Bart Mertens

26 september 2019

17u18 1 Leuven Een veertigtal onderwijsverantwoordelijken uit de brede regio van Leuven overwegen om samen te werken rond het digitaal aanmelden voor het eerste jaar in het secundair onderwijs. Ze willen dat alle kinderen gelijke kansen hebben op een stoel in hun voorkeurschool en dat ze snel weten waar ze aan toe zijn.

Leuven werkt al vijf jaar met een systeem van digitaal aanmelden. In een eerste fase gebruikten enkel de katholieke scholen het maar vorig jaar stapten ook de scholen van het gemeenschaps- en provinciaal onderwijs in het systeem. “Op het moment dat alle Leuvense scholen meededen, zagen we dat veel meer kinderen sneller wisten dat ze in een voorkeurschool terecht konden”, zegt Filip Huysmans, afdelingshoofd van de dienst onderwijs in Leuven. “We zijn overtuigd van de kracht van het aanmeldsysteem als een manier om kinderen gelijke kansen te geven op een stoel in hun voorkeurschool. We begrijpen heel goed dat de periode van onduidelijkheid voor ouders en kinderen niet zo comfortabel is. Dat is de reden waarom we de hand reiken voor een brede samenwerking in de regio”, vult schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) aan.

Twee lijsten

Jos Vaesen van het LOP van Leuven ziet een nog bredere samenwerking wel zitten. “Onze ervaring leert dat samenwerking binnen een grotere regio het bestaande aanmeldsysteem nog efficiënter zou maken. Ouders zullen niet langer moeten aanmelden op twee lijsten. Dat maakt het voor hen veel eenvoudiger. Bovendien zullen meer leerlingen al onmiddellijk na de toewijzing een ticket voor één van hun hoogst gerangschikte scholen krijgenUiteindelijk is dat voor meer dan 98% van de Leuvense leerlingen het geval.”

Ook Danny Pijls, coörinerend directeur van KSLeuven, is mee in het verhaal. “We delen onze expertise graag met andere scholen en gemeentes. En als ze willen instappen, dan ondersteunen we hen daar optimaal in.” Het is nu afwachten tot 18 oktober om te zien hoeveel scholen effectief willen instappen in het Leuvens aanmeldsysteem.