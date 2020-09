Leuven zoekt kandidaten voor projecten op landbouwgronden Joris Smets

02 september 2020

20u55 1 Leuven Stad Leuven en het OCMW stellen tien landbouwgronden ter beschikking voor projecten. De Voeding- en Landbouwadviesraad (VLAR) gaat op zoek naar mensen of organisaties die op deze gronden een vernieuwend landbouwproject uitrollen. “Iedereen kan een project indienen, van particulier tot professionele landbouwer, maar ook maatschappelijke organisaties en verenigingen”, zegt Tessa Avermaete, voorzitter van de VLAR.

Deze oproep kadert binnen de Leuvense voedselstrategie ‘Voeding Verbindt’, een plan waarmee de stad, samen met heel wat lokale partners, ervoor wil zorgen dat lokale, seizoensgebonden en duurzame voeding steeds beter de weg vindt naar het bord van de Leuvenaar.

“De voedselstrategie wil onder meer ruimte geven aan innovatieve landbouwprojecten”, zegt schepen van landbouw en consumptie David Dessers. “Dat kan bijvoorbeeld door pachtvrije gronden, eigendom van de stad en het OCMW, ter beschikking te stellen van stadslandbouw. Door eigen gronden in te zetten voor voedselprojecten in de korte keten, brengen we de Leuvense voedselstrategie in de praktijk. We hopen zo het aandeel lokale producten op te krikken, maar ook iedereen met interesse in duurzame voeding en landbouw in Leuven de kans te geven om daarmee aan de slag te gaan.”

Projecten die duurzaam, economisch haalbaar en vernieuwend zijn, maar tegelijk ook een meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschap, komen in aanmerking. “De mogelijkheden zijn heel divers” zegt Tessa Avermaete. “Denk aan een zelfplukboerderij, maar het is ook mogelijk om op de gronden bijvoorbeeld te experimenteren met nieuwe gewassen, bestemd voor de lokale markt. We hopen op creatieve en innovatieve voorstellen.”

Kandidaten

Kandidaten kunnen tot 15 oktober een projectvoorstel indienen bij het AGSL. Een jury van de VLAR beoordeelt vervolgens de voorstellen. Nadien wijzen de stad en het OCMW de projecten toe aan de verschillende percelen. Meer informatie en het formulier om je kandidaat te stellen, vind je hier.