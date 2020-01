Leuven zoekt buddy’s voor nieuwkomers Bart Mertens

17 januari 2020

10u30 0 Leuven Leuven zoekt enthousiaste buddy’s om nieuwkomers wegwijs te maken in de stad. Het succesvolle project loopt al enkele jaren en helpt mensen bij de integratie. Maar ze kunnen er altijd nog meer gebruiken. “Zowel voor alleenstaande nieuwkomers als voor gezinnen”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

De formule is eigenlijk heel eenvoudig: een Leuvenaar biedt zich vrijwillig aan om de anderstalige nieuwkomer te helpen bij zijn of haar integratie in Leuven. Buddy’s helpen anderstalige nieuwkomers onder meer bij administratie, ze bezoeken met de kinderen een speeltuin, ze zetten mee de stap naar de sportclub of ze eten gewoon gezellig samen. “Ze maken daarmee het verschil voor anderstalige nieuwkomers”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a). “Er zijn al een honderdtal Leuvenaars die een rol als buddy opnamen maar om alle nieuwkomers een warm onthaal te geven kan de stad nog helpende handen gebruiken. Vandaar de oproep naar elke Leuvenaar met wat tijd en zin voor een sociaal engagement. Iedereen kan een buddy zijn. De kracht zit in de verbinding en de ondersteuning die de nieuwkomer voelt tijdens zijn ontdekking van de stad.”

De ontmoetingen met de familie die wij bijstonden, waren keer op keer fijne momenten Een van de Leuvense buddy’s

Verrijkende ervaring

Ook de buddy’s zelf geven aan dat het een enorm verrijkende ervaring is voor je leven. “Sinds een jaar ontmoetten M. en ik elkaar om de twee weken voor een kopje koffie. We spreken dan over vanalles en nog wat. Dit format werkt voor ons allebei goed. Het is gewoon een informele prettige ervaring”, getuigt een van de buddy’s. Een andere buddy spreekt eveneens over fijne momenten. “De ontmoetingen met de familie die wij bijstonden, waren keer op keer fijne momenten. We werden er altijd vriendelijk onthaald. In onze ogen is er geen enkele reden om geen buddy te worden van zo’n fantastische mensen.”

Wie zin heeft om zich in te zetten als buddy kan terecht op een van de infosessies van de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de stad Leuven. De eerstvolgende sessie wordt georganiseerd op 28 januari. Meer info: www.leuven.be/buddy-nieuwkomers.