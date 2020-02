Leuven zet in op shopexperience: koopzondagen, shopping trips met bloggers en Lenteshopping Bart Mertens

28 februari 2020

10u00 0 Leuven Ben je op zoek naar de mooiste lente- of zomeroutfit? Dan moet je binnenkort in Leuven zijn. Handelaarsorganisatie Liefst Leuven organiseert het event ‘Mode in Leuven’ van 1 maart tot 5 april. Er zal altijd iets te doen zijn, van de Lenteshopping over de Koopzondagen tot zelfs shopping trips met de bekende modebloggers Nanja Massy en Tiany Kiriloff.

Leuven zet de komende maand extra hard in op belevening tijdens het shoppen. Uiteraard heeft de hoofdstad van Vlaams-Brabant heel wat modezaken in de aanbieding, maar de komende weken valt er daarbovenop ook een en ander te beleven. Op 21 en 22 maart is er bijvoorbeeld de Lenteshopping. Op 1 maart en op 5 april staan er Koopzondagen op de kalender, maar daar eindigt het modefeest niet.

“Je kan bijvoorbeeld ook een ‘shopping trip’ winnen met Nanja Massy of Tiany Kiriloff”, vertelt Tine Vandeweerd, handelscoach van Liefst Leuven. “Deze trip is inclusief een budget van 500 euro om te spenderen in het gezelschap van deze bekende en deskundige modebloggers. Een topbudget en professioneel advies, beter wordt het niet. Volg de social media van Shoppeninleuven en je ontdekt er alles over.”