Leuven zal tegemoet komen aan zorgverleners die parkeerboete krijgen Joris Smets

19 maart 2020

16u02 0 Leuven Leuven zal welwillend omgaan met personen die in de zorgsector werken en een parkeerboete krijgen. Zij kunnen dit melden aan de stad en mits een geldige reden zal deze geseponeerd worden. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) stelt dat er bereidwillig mee zal worden omgegaan, maar benadrukt dat handhaving in het algemeen noodzakelijk blijft.

Mensen in de zorgverlening werken in tijden van corona extra hard en dat is ook het schepencollege in Leuven niet ontgaan. “Wie in de zorgsector werkt en een parkeerboete krijgt, kan deze laten seponeren”, stelt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Zij mogen ten alle tijde contact met ons opnemen en wij zullen hier welwillend mee omgaan. Mensen met een goede reden moeten niet ongerust zijn. Er wordt door onze mensen dag en nacht enorm hard gewerkt om alles rond te krijgen en ook hier zal aandacht aan worden besteed.” Burgemeester Ridouani benadrukt echter dat handhaving in het algemeen noodzakelijk blijft.

Politiewoordvoerder Marc Vranckx stelde gisteren dat nog heel wat personen nog zéér nonchalant omgaan met het samenscholingsverbod. De politie van Leuven controleert dat iedereen dit verbod maximaal zal opvolgen.

