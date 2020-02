Leuven wordt wakker onder laagje sneeuw. Vier strooiwagens uitgereden om 7 uur Joris Smets/Bart Mertens

26 februari 2020

08u03 14 Leuven Leuven is vandaag wakker geworden onder heel wat meer sneeuw dan verwacht. Onze fotograaf was vroeg op pad om deze sfeervolle beelden in Holsbeek vast te leggen. Op de baan leverde de sneeuw geen grote problemen op. “We hebben om 7 uur vier strooiwagens ingezet. Twee strooiwagens maakten ook de fietspaden sneeuwvrij”, zegt schepen Van Oppens (Groen).

Eindelijk winterse neerslag in het land en dat levert prachtige beelden op. Ondertussen is het mooie witte laagje op heel wat plaatsen al verdwenen maar vandaag worden er nog buien verwacht. Veva Daniels, woordvoerster van Wegen en Verkeer, meldt op Twitter dat er weinig verkeershinder wordt verwacht. Het blijft wel oppassen voor lokale gladheid. In Leuven bleven de problemen op de baan alvast beperkt. De stad Leuven was dan ook voorbereid op de sneeuwval. “We hebben om 7 uur vier strooiwagens op de baan gestuurd. Twee strooiwagens maakten de fietspaden dan weer sneeuwvrij om ongevallen te voorkomen. We blijven de situatie op de voet opvolgen en grijpen in waar nodig”, aldus schepen Thomas Van Oppens (Groen).

Voor deze kat was het deze ochtend een bijzondere ontdekkingstocht:

(Video Marc Baert)

Bekijk hieronder de fotoreportage over de eerste sneeuw: