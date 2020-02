Leuven wordt wakker onder laagje sneeuw: “Extra aandacht voor populaire fietsroutes” Joris Smets/Bart Mertens

26 februari 2020

08u03 15 Leuven Leuven is vandaag wakker geworden onder heel wat meer sneeuw dan verwacht. Onze fotograaf was vroeg op pad om deze sfeervolle beelden vast te leggen. De ochtendspits ondervond geen grote problemen van de sneeuw. “We hebben om 7 uur vier strooiwagens ingezet. Twee strooiwagens maakten ook de fietspaden sneeuwvrij met verhoogde aandacht voor populaire fietsroutes”, zegt schepen Van Oppens (Groen).

Eindelijk winterse neerslag in het land en dat levert prachtige beelden op. Ondertussen is het mooie witte laagje op heel wat plaatsen al verdwenen maar vandaag worden er nog buien verwacht. Veva Daniels, woordvoerster van Wegen en Verkeer, meldt op Twitter dat er weinig verkeershinder wordt verwacht. Het blijft wel oppassen voor lokale gladheid. De stad Leuven voorbereid op de sneeuwval. “We hebben om 7 uur vier strooiwagens op de baan gestuurd. Twee strooiwagens maakten de fietspaden dan weer sneeuwvrij om ongevallen te voorkomen. We blijven de situatie op de voet opvolgen en grijpen in waar nodig”, aldus schepen Thomas Van Oppens (Groen). Ondertussen kreeg Leuven ook nog een stevige hagelbui te verwerken maar ook die leverde geen noemenswaardige problemen op.

Voor deze kat was het deze ochtend een bijzondere ontdekkingstocht:

(Video Marc Baert)

De stad Leuven laat overigens weten dat er deze winter extra aandacht wordt besteed aan populaire fietsroutes. “Zo krijgen onder meer het Sportpleinpad, de Tiensestraat en het Sluispark extra aandacht. Op de wandelroute van het station via de Centrale Werkplaatsen naar het atletiekstadion werd een ‘missing link’ tussen twee verschillende strooiroutes weggewerkt. De Tiensestraat en het Sluispark waren sinds hun heraanleg weggevallen uit alle strooiroutes. Daardoor was het voor fietsers op sommige plaatsen erg glad. Dat is nu verleden tijd zijn”, vertelt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens. Overigens is niet de stad Leuven maar het Vlaams Gewest verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij maken van gewestwegen en fietspaden langs gewestwegen. De universiteit en het UZ Leuven strooien dan weer de fietspaden en rijbanen in eigen beheer.

Schepen Van Oppens roept ook de hulp van de burger in om ongevallen te voorkomen. “Gevaarlijk gladde wegen of een glad fietspad kan worden gemeld aan de stad via de meldingskaart. Bij noodgevallen of gevaarlijke situaties kan je uiteraard altijd terecht bij de politie van Leuven. Bewoners moeten trouwens zelf het voetpad voor hun woning sneeuw- en ijzelvrij maken. Er moet een doorgang zijn van een meter breed. Dit doe je bij voorkeur door te borstelen of te scheppen maar als het nodig is, kun je ook zout strooien. We vragen wel om daar zuinig mee om te springen want strooizout is schadelijk voor planten en dieren”, aldus Thomas Van Oppens. Bewoners die het voetpad voor hun deur door omstandigheden niet zelf sneeuw- en ijzelvrij kunnen maken, kunnen een beroep doen op Wonen en Werken en ‘t Spit. 70-plussers en personen met een handicap betalen 5 euro per ruimbeurt. Alle andere bewoners betalen 8 euro per begonnen kwartier. Je kan een ruimbeurt aanvragen bij de dienst stadsreiniging op het nummer 016/29.61.14.

Bekijk hieronder de fotoreportage over de eerste sneeuw: