Leuven wil van lokaal geteelde voeding het nieuwe normaal maken…

27 januari 2020

13u50 0 Leuven De voedsel- en landbouwadviesraad, kortweg VLAR, gaat officieel van start in Leuven. “De adviesraad zal het stadsbestuur adviseren over voedsel en landbouw en ondersteunen bij de uitrol van de voedselstrategie”, zegt schepen David Dessers (Groen).

De VLAR zal het stadsbestuur adviseren over de strategische beleidsvisie rond voedsel en landbouw. Of ook: de raad zal een klankbord zijn en het stadsbestuur ondersteunen bij de voedselstrategie voor Leuven. Bedoeling is om het aandeel lokaal geteelde en seizoensgebonden voedingsproducten sterk te laten toenemen. “Met de Leuvense voedselstrategie willen we de komende jaren de voeding die in Leuven geproduceerd en geconsumeerd wordt, verduurzamen en dit samen met verschillende Leuvense organisaties. De oprichting van de VLAR zal het landbouw- en voedselbeleid van de stad versterken. De adviezen van de VLAR zullen ons zeker helpen om de Leuvense voedselstrategie in de praktijk te brengen en om van lokale duurzame voeding het nieuwe normaal te maken”, zegt schepen David Dessers (Groen).

Gezonde voeding

Voorzitter van de VLAR is Tessa Avermaete, bio-ingenieur en onderzoeker aan de KU Leuven. “Een voedselstrategie voor Leuven uitrollen, biedt heel wat kansen voor boer en Leuvenaar. Dat is investeren in gezond, lekker en future-proof voedsel in en rond onze stad. De VLAR garandeert dat we alle Leuvenaars meenemen in dit verhaal”, aldus voorzitter Tessa Avermaete.