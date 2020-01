Leuven wil strijden tegen wildgroei in digitale kamerverhuur via deeleconomie Bart Mertens

26 januari 2020

08u00 0 Leuven De Leuvense schepen Johan Geleyns wil onderzoeken of de stad maatregelen kan nemen tegen de wildgroei in de digitale kamerverhuur via deeleconomie. “Ik wil bekijken of we als stad binnen de mogelijkheden van de Vlaamse decreten over de nodige instrumenten beschikken”, klinkt het.

Leuven is een internationale stad en kan de voorbije jaren mooie cijfers voorleggen inzake het aantal overnachtingen. Zo werden er in 2018 bijna 20 % meer overnachtingen geboekt in vergelijking met 2017. “In een internationale stad als Leuven is het misschien niet altijd duidelijk of het expats, studenten of toeristen zijn die hier rondlopen maar de cijfers zijn duidelijk. Leuven doet het goed in het aantal overnachtingen en daar profiteert de hotelsector uiteraard van. Ik wil graag de uitgestoken hand van de sector aannemen en binnen de mogelijkheden van de Vlaamse decreten kijken welke instrumenten de stad heeft om een wildgroei in de (digitale) kamerverhuur via deeleconomie te voorkomen”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).

Michelinsterren

Een bloeiende hotelsector is vanzelfsprekend ook goed nieuws voor de horecazaken. Tussen 2010 en 2018 groeide het aantal ondernemingen in de horeca met 5 % in Leuven en ook de ster van topgastronomie gaat steeds harder schijnen in Leuven. “We kregen er dit jaar in Leuven weer een nieuwe Michelinster bij en zo verdubbelen we de Leuvense Michelinsterren op amper twee jaar tijd”, aldus schepen Geleyns. “En er zijn nog Leuvense zaken die in de wachtrij staan om ons in de komende jaren een extra sterte bezorgen. Trouwens, ook aan de andere kant van het gastronomisch spectrum zien we veel nieuwe concepten en zaken opduiken. Verschillende nationale en internationale ketens hebben Leuven ontdekt en komen naar onze stad afgezakt. Zo wordt uit eten gaan ook hip voor het grote publiek. Ik weet dat sommigen in de sector argwanend kijken naar die evolutie maar een groot aanbod creëert ook meer vraag. Probeer in Leuven op zaterdagavond maar eens ergens te gaan eten zonder reservatie. Lang niet evident!”