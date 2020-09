Leuven wil jouw tuin behagen met voordelig aanbod: “Dit jaar kun je ook kiezen voor klimaatbomen” Bart Mertens

22 september 2020

12u30 0 Leuven De stad Leuven steunt ook dit jaar ‘Behaag je tuin’. Die actie van Regionaal Landschap Dijleland vzw biedt inwoners de kans om aan voordelige prijzen planten en bomen te kopen voor de tuin. “Met deze samenaankoop kunnen Leuvenaars die de ruimte hebben mee zorgen voor extra groen in de stad”, zegt schepen Wadera (sp.a).

Nog tot eind oktober kun je streekeigen planten bestellen tegen een zacht prijsje via de actie ‘Behaag je tuin’. “De soorten zijn gekozen door specialisten. Je kunt er dus zeker van zijn dat ze gedijen in Leuvense grond. Dit jaar kun je ook kiezen voor klimaatbomen. Dat zijn bomen die goed tegen warme en droge zomers kunnen en die binnen enkele jaren schaduw geven. De groendienst werkt hier graag aan mee, want samen maken we de stad nog groener voor elke Leuvenaar”, zegt schepen van Groen Lalynn Wadera.

Meer concreet kun je kiezen uit gemengde pakketten van dertig planten. Een online handleiding helpt je op weg. Inwoners kunnen hun aankoop afhalen op zaterdag 5 december tussen 8 en 14 uur in het magazijn van de dienst Groenbeheer in de Willem Coosemansstraat 155 in Kessel-Lo. Meer info op www.leuven.be/behaagjetuin.