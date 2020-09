Leuven wandelt 6.140 km voor vluchtelingen Bart Mertens

28 september 2020

15u30 0 Leuven Op zondag 27 september wandelden 230 Leuvenaars de Refugee Walk. Ze legden tien of veertig kilometer af ten voordele van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dat deden ze uit solidariteit met de duizenden mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging in hun land. Ze zamelden er ook 46.000 euro aan sponsorgelden mee in.

Dit jaar was een recordeditie van de Refugee Walk. In totaal zamelden wandelaars uit heel België en hun sponsors al bijna 470.000 euro in. Dat geld gaat naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een organisatie die de rechten van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt bij hogere overheden maar even goed steden en vrijwilligers die werken met vluchtelingen ondersteunt. Vorig jaar was Leuven gaststad voor de Refugee Walk. Omwille van de coronamaatregelen werd het concept dit jaar herbekeken en wandelde elk team op eigen houtje in zijn eigen omgeving. Sympathisanten konden net als voorgaande jaren de ploegen sponsoren. Stad Leuven supporterde mee voor alle stappers en steunt de acties van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Omdat zij voor ons een belangrijke partner zijn in het ondersteunen van de vluchtelingenproblematiek wereldwijd”, zegt schepen van Diversiteit Lalynn Wadera (sp.a).