Leuven voorziet spelpakketten voor kwetsbare gezinnen tijdens coronacrisis: “Om de kloof te verkleinen die dreigt te ontstaan” EDLL

04 april 2020

15u06 0 Leuven Stad Leuven gaat via het bestaande Kirikou-platform spelmateriaal verdelen aan kinderen van kwetsbaren gezinnen. “Op die manier steken we de meest kwetsbare Leuvense gezinnen een hart onder de riem en verkleinen we de kloof die dreigt te ontstaan”, klinkt het.

Omdat de federale maatregelen verlengd werden tot en met 19 april voorziet de stad Leuven spelpakketten voor kwetsbare gezinnen. “Niet alle ouders hebben de ruimte, het spelmateriaal, het budget of de mogelijkheden om hun kinderen iedere dag op een leuke manier bezig te houden. Voor kwetsbare gezinnen kan het nog een extra grote uitdaging zijn”, zegt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden (sp.a). Via de Leuvense basiswerkingen, die rechtstreeks met deze gezinnen in contact staan, kwam de vraag naar extra ondersteuning.

Daarom stelt Leuven nu spelpakketten ter beschikking voor kinderen van kwetsbare gezinnen. Ze gebruiken hiervoor het bestaande Kirikou-platform. Dat is bedoeld om tweedehands kindermateriaal, maar ook nieuw spel- en creamateriaal, te schenken en om spelpakketten op grote schaal te verdelen.

De pakketten worden samengesteld door medewerkers van de stad en vrijwilligers. Het spelmateriaal bestaat onder meer uit creapakketten, bouwpakketten, gezelschapsspelen, doe- en leesboeken en strips. Vervolgens worden ze bij kwetsbare gezinnen aan huis geleverd. “Dan hebben alle kinderen in deze crisisperiode toegang tot kwaliteitsvol en uitdagend spelmateriaal. Op die manier steken we de meest kwetsbare Leuvense gezinnen een hart onder de riem en verkleinen we de kloof die dreigt te ontstaan”, aldus de schepen.

Alle Leuvense welzijnsorganisaties die werken met kwetsbare gezinnen, zoals scholen, buurtwerk, ziekenhuizen, buddy’s, Kind en Gezin, OCMW, CAW en kinderdagverblijven kunnen een aanvraag voor een spelpakket doen via de website van Kirikou.