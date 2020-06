Leuven voorziet digitale parkeerkaart tijdens wegenwerken Bart Mertens

25 juni 2020

10u00 0 Leuven Tijdens wegenwerken zijn garages en opritten vaak tijdelijk onbereikbaar. Om de hinder te beperken voor de buurtbewoners kunnen ze nu een digitale parkeerkaart aanvragen. “Voorwaarde is dat de oprit of de eigen of gehuurde garage gedurende minstens één week onbereikbaar is”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

“We krijgen vaak de vraag naar een alternatief voor onbereikbare parkeerplaatsen”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Wegenwerken brengen nu eenmaal hinder met zich mee. Bij heel ingrijpende en langdurige werken maakt de stad afspraken met de aannemers. Zij zorgen er dan voor dat de woningen toegankelijk blijven met voetgangersbrugjes of rijplaten. Mensen die minder goed te been zijn, worden ook altijd geholpen door de werknemers. De aannemers moeten er ook voor zorgen dat ’s avonds de opritten en garages terug bereikbaar zijn. Bij sommige werkzaamheden is dit echter niet mogelijk. Bij rioleringswerken worden bijvoorbeeld diepe sleuven gegraven, moeten de huizen aangesloten worden en is het onvermijdelijk dat garages en opritten een tijd onbereikbaar zijn. Daarom hebben we een reglement uitgewerkt dat het toelaat om een digitale parkeerkaart aan te vragen die de mogelijkheid biedt om op een andere plek te parkeren in de stad. De parkeerkaart is gratis zolang de oprit of garage ontoegankelijk is. Het reglement geldt voor bewoners maar ook voor handelaars die een garage huren.”