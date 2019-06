Leuven voert strijd tegen leegstaande handelspanden op. “De taks was te laag”, zegt schepen Els Van Hoof (CD&V) Bart Mertens

24 juni 2019

16u00 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur verhoogt de leegstandtaks op winkelpanden. Volgens schepen Els Van Hoof (CD&V) was de taks tot op heden te laag. “Handelspanden die te lang leegstaan stralen negatief af op de omliggende handelszaken. Door de taks te verhogen willen we eigenaars stimuleren om hun panden te verhuren aan een aanvaardbare huurprijs”, klinkt het.

Shoppingstad Leuven is met 8,5 % leegstand op Brugge na weliswaar de beste leerling van de klas als het over leegstaande winkelpanden gaat maar toch wil schepen Els Van Hoof een versnelling hoger schakelen in de strijd. “We moeten de komende jaren nog meer inzetten op het activeren van leegstaande handelspanden”, klinkt het. “Leuven heeft een handelspatrimonium dat enorm geconcentreerd is in het kernwinkelgebied. Liefst 45% van de Leuvense winkelvloeroppervlakte bevindt zich in het kernwinkelgebied. Leegstaande winkelpanden hebben een negatieve uitstraling op de stad en op de omliggende handelszaken. Tot op heden was het bedrag van de leegstandtaks niet hoog genoeg. Mechelen is bijvoorbeeld strenger. Leuven maakt nu een inhaalbeweging.”

40.000 euro

Meer concreet betaalt de eigenaar van een leegstaand pand –afhankelijk van de oppervlakte- vanaf nu 2.581 euro leegstandstaks op jaarbasis. “Dat bedrag verhoogt jaarlijks tot een maximum van vijf keer het oorspronkelijke bedrag. Voor een groot pand kan het dus oplopen tot 40.000 euro per jaar. Dat is al een stevige stok achter de deur. We gaan ook alle eigenaars in kaart brengen en ze waar dat kan helpen om hun pand te verhuren aan een aanvaardbare prijs. Momenteel willen veel mensen wel een pand huren maar ze kunnen het simpelweg niet betalen. Om speculatie tegen te gaan en eigenaars te stimuleren om hun panden te verhuren, past de stad Leuven overigens de strategie van de stok en de wortel toe. Dit wil zeggen dat er naast de promotionele handelsbudgetten en ondersteuning zoals Popstart ook nood is aan een hogere taks om eigenaars die weigeren te verhuren aan te moedigen dit toch te doen.”

De stad Leuven past de strategie van de stok en de wortel toe in de strijd tegen de leegstand Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V)

De stad Leuven voorziet wel enkele vrijstellingen. “Er worden zeven mogelijke vrijstellingen toegekend. Op dit moment wordente veel ingezet om de leegstandstaks te omzeilen. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning (3 jaar vrijstelling, nvdr) of een overdracht van een zakelijk recht (2 jaar vrijstelling, nvdr). De oorspronkelijke vrijstellingen blijven bestaan maar zullen minder lang gelden en elk jaar opnieuw bewezen moeten worden. Eén voorbeeld is de vrijstelling voor renovatie waarbij een eigenaar vroeger drie jaar vrijstelling kreeg en nu slechts één jaar, bovendien maximaal één keer verlengbaar.”