Leuven voert praktijktesten in op private woningmarkt Bart Mertens

02 december 2019

17u00 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur wil dat iedereen gelijke kansen krijgt op de private woningmarkt en voert daarom de veelbesproken praktijktesten in. “Om discriminatie tegen te gaan en een gelijke toegang tot huisvesting voor elke Leuvenaar mogelijk te maken”, zegt schepen Corneillie.

Betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen is een prioriteit van het Leuvense stadsbestuur dat vandaag de meerjarenplanning bekend maakte in het Stadskantoor. “Iedereen moet in Leuven kunnen wonen in een kwaliteitsvolle woning. Het is een hele uitdaging, waarvoor we geen mirakeloplossing hebben maar we zetten in op alternatieven om het tij stilaan te keren”, vat schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) aan. Eén van de meest opmerkelijke initiatieven is de invoering van praktijktesten op de private woningmarkt. “Er komen inderdaad praktijktesten om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan. We willen werk maken van gelijke toegang tot huisvesting voor elke Leuvenaar”, zegt schepen Corneillie. Het stadsbestuur wil niet veel details geven over de praktijktesten. “We gaan nu niet vertellen hoe en wanneer we van start gaan met die testen. Het enige wat we nog kunnen meedelen is dat we voor de praktijktesten een samenwerking aangaan met gespecialiseerde partners.”

Meer sociale woningen

De stad Leuven laat ook weten dat mensen die wachten op een sociale woning kunnen rekenen op een huurpremie om te huren op de private huurmarkt. Verder mikt de stad Leuven op de realisatie van 618 nieuwe sociale huurwoningen om tegen 2025 het bindend sociaal objectief te halen. “Zo komen er op de site aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee zo’n 200 sociale huurwoningen en in de Artoistoren op het Joanna Maria-Artoisplein 90”, zegt schepen Corneillie. “In Vlierbeekveld in Kessel-Lo komt de teller op 38 te staan en in de Waterleidingsstraat in Kessel-Lo op 24. Op de site aan de Frederik Lintsstraat komen er naast een tachtigtal huurwoningen ook nog 45 sociale huurwoningen en 15 noodwoningen.”