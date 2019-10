Leuven viert tien jaar heiligverklaring van Grootste Belg Pater Damiaan EDLL

12 oktober 2019

15u39 0 Leuven Het is exact tien jaar geleden dat onze Grootste Belg Pater Damiaan in Rome heilig werd verklaard. Een gebeurtenis die onze regio niet zomaar laat voorbij gaan. Leuven viert de verjaardag met een doorlopende expo, live concerten en een buurtfeest op het Damiaanplein.

Jozef De Veuster, beter bekend als Pater Damiaan, leefde dan wel twee eeuwen geleden, toch blijven zijn boodschap en waarden van verbondenheid, respect en solidariteit over grenzen heen brandend actueel. Zijn komst als missionaris op Molokai was een keerpunt voor de leprapatiënten: de levensomstandigheden verbeterden er enorm. Na 11 jaar op Molokai bleek Damiaan zelf besmet met de ziekte. Hij bleef werken tot enkele weken voor zijn dood. In 1936 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de crypte van de Sint-Antoniuskapel aan het Pater Damiaanplein in Leuven.

Buurtfeest op het Damiaanplein

Naar aanleiding van de tien jaar heiligverklaring wil het ontmoetingscentrum ‘Damiaan Vandaag’ het contact met de Leuvenaar versterken. Samen met stad Leuven organiseren ze daarom vandaag een heus buurtfeest op en rond het Damiaanplein. “Het leven van Damiaan kan veel mensen inspireren. Hij heeft veel goeds verricht en staat symbool voor engagement. Daarom willen we de verhalen rond pater Damiaan en het erfgoed rond zijn leven meer bekendheid geven”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani.

Het buurtfeest voorziet tal van activiteiten. Nog tot 21 uur vanavond staan er begeleide rondleidingen en concerten gepland. Zo is er een openluchtexpo die een blik werpt op de geschiedenis van het Damiaanplein, de kerk en ook van de overbrenging van het stoffelijk overschot van Damiaan naar Leuven. In de kapel is een doorlopende expo met live concerten. Ook het verhaal van enkele sleutelfiguren wordt voorgesteld met video’s in de kerk. Bezoekers kunnen nog heel de dag gezellig iets drinken in de buurtbar van het Wereldcafé of een begeleide wandeling volgen door stadsgids Brigitte D’Haese. Ook voor de allerkleinsten is er animatie voorzien.

Om het buurtfeest af te sluiten, geven stadssopraan Noémie Schellens en pianist Peter Jeurissen om 20 uur een gratis concert in de Sint-Antoniuskapel.