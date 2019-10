Leuven viert feest als ‘stad van de klant’ ADPW

06 oktober 2019

Leuven was dit weekend de trotse gaststad van het ‘Weekend van de Klant’ en dat kon niet onopgemerkt voorbijgaan. Leuven leeft meer dan ooit en dat werd extra in de verf gezet tijdens het ‘Weekend van de Klant’. Het programma van het feestelijk shoppingweekend liep over van de leuke animaties en acts. Zo waren er live uitzendingen van MNM, optredens van bekende muzikanten, flashmobs in de straten, kinderworkshops, het welbekende oesterfeest aan het Martelarenplein, enzovoort.

Handelsschepen Els Van Hoof (CD&V) toonde zich tevreden. “We lanceerden een tienpuntenplan voor onze handel. Een van de elementen uit dat plan is dat Leuven gaststad wordt voor het ‘Weekend van de Klant’”, zegt Van Hoof. “Hiervoor maakte de stad graag 40.000 euro vrij. Daarnaast voerden we ook een nieuwe leegstandstaks in en ondersteunden we autovrije zaterdagen op de Bondgenotenlaan. Ook dit weekend werd de Bondgenotenlaan tussen het Rector De Somerplein en de Justius Lipsiusstraat autovrij gemaakt”, klinkt het.