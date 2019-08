Leuven viert 75 jaar bevrijding met film, expo en retrobal. “Duitsers lieten stad in puin achter!”Bekijk hier de trailer... Bart Mertens

20 augustus 2019

16u00 0 Leuven Op woensdag 4 september is het exact 75 jaar geleden dat Leuven werd bevrijd van de Duitse bezetters. Filmvereniging FONK herdenkt die dag met de première van ‘De Slag om Leuven’, een documentaire over hoe het Leuven is vergaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leuk gegeven: op vrijdag 6 september wordt er op de Grote Markt een bevrijdingsbal georganiseerd met Radio Modern.

Het zit ondertussen ver in het collectieve geheugen maar dat betekent niet dat we het mogen vergeten. We hebben het uiteraard over de bevrijding van Leuven tijdens WOII. De geallieerde troepen kwam in Leuven aan op 4 september 1944 maar de bevrijding van de stad verliep niet zonder slag of stoot. Op de Grote Markt kwam het tot een kort maar hevig gevecht dat 28 mensen het leven kostte. Meer concreet gaven die dag acht burgers, vijftien Duitse soldaten en vijf Britse soldaten hun leven voor de vrijheid van Leuven. Ondanks die zware prijs ontvingen de Leuvenaars hun bevrijders na vier lange oorlogsjaren met de welbekende taferelen: open armen, bloemen en veel kussen.

Omdat vrede een kostbaar goed is dat we niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen wil de stad Leuven de bevrijding van de Duitse bezetter door de geallieerden extra in de kijker zetten. Ter herdenking van die dag organiseert de stad meerdere activiteiten en feestelijkheden. Zo brengen op vrijdag 30 augustus vertegenwoordigers van Vaderlandslievende verenigingen en ambassades uit elf landen waarvan soldaten begraven liggen in Leuven een bloemenhulde. Ook de militaire gemeenschap, de Jaartallen en het stadsbestuur nemen deel aan een bloemenhulde op de stadsbegraafplaats en het Engels kerkhof.

Het verhaal begint met de Duitse duikbommenwerpers die de Tiensepoort onder vuur nemen en eindigt met de bevrijding op 4 september Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Schepen Denise Vandevoort (sp.a) benadrukt nogmaals dat Leuven het hard te verduren kreeg in beide wereldoorlogen. In WOI werd de stad bijvoorbeeld in brand gestoken door de Duitse bezetter met de universiteitsbibliotheek op de Oude Markt als voornaamste slachtoffer. Daarover maakte vzw Fonk al een filmdocumentaire en nu komt er ook eentje over de bevrijding met als titel ‘De slag om Leuven’. “‘‘De Slag om Leuven’ is een echt tijdsdocument”, klinkt het. “De film bevat heel wat uniek beeldmateriaal van Leuven. Dat vonden de filmmakers in het stadsarchief en in vele nationale en internationale filmarchieven. Dat materiaal kan nu voor het eerst aan het grote publiek worden getoond. Dat is een van de troeven van deze film. Op 4 september 2019, exact 75 jaar na de bevrijding, gaat de nieuwe documentaire van filmvereniging FONK in première in Cinema ZED. Het verhaal begint met de Duitse duikbommenwerpers die de Tiensepoort onder vuur nemen en eindigt met de bevrijding op 4 september. Tussenin krijg je een blik op vier jaar bezetting en een heel actief Leuvens verzet.”

Verder komt er ook een openluchtexpo op de Grote Markt van 6 september tot 30 september. Schepen van Restauratie Dirk Vansina (CD&V): “Leuven kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren. In 1944 bleef een verwoeste stad achter. Het stadsarchief kon het verloop van de oorlog zorgvuldig documenteren aan de hand van oude foto’s. Je kan er de bombardementen volgen die de bevrijding van de stad voorafgingen en je ziet hoe Leuven in 1944 in puin werd achtergelaten door de Duitse bezetter. En omdat het niet allemaal pure ernst moet zijn, nodigt de stad op vrijdag 6 september alle Leuvenaars uit op een bevrijdingsbal vanaf 20 uur op de Grote Markt. De vreugde was groot toen de geallieerde troepen de stad eindelijk bevrijdden en we herdenken die vreugdevolle dag dan ook in de stijl van toen met een retrobal. Radio Modern zorgt voor plaatjes uit de jaren ’40 en ’50 en iedereen die verkleed komt in de stijl van toen maakt kans op een mooie prijs.” Meer info: www.cinemazed.be