Leuven verwelkomt ‘The Little People’ en niemand minder dan Rob Vanoudenhoven kwam helpen Bart Mertens

12 augustus 2020

In kunstgalerij 'Answer to a Wall' in de Jan Stasstraat in Leuven stelt kunstenaar Bart Persoons vanaf 13 augustus zijn schilderijen tentoon. De kunstwerken zijn bijzonder omdat ze gevormd zijn door duizenden kleine gekleurde streepjes. De Leuvense kunstenaar kon bij de opbouw van de expo overigens rekenen op zijn goede vriend Rob Vanoudenhoven, die de kunstsector een hart onder de riem wou steken.

De genialiteit zit in de eenvoud. Zo zouden we de Leuvense kunstenaar Bart Persoons kunnen omschrijven. Persoons kende naar eigen zeggen een onbezorgde jeugd zonder computer, internet en social media maar tegenwoordig zit zijn hoofd helemaal vol door alle prikkels uit bovenstaande technologieën. “Ik kende geen mentale rust meer en zocht daar een middel tegen”, zegt Persoons. “Door kleine streepjes op een zeer geordende, harmonische en gestructureerde manier op het canvas aan te brengen, slaagde ik er in die mentale rust weer in mijn leven te brengen. Het resultaat is een universum dat ik de gepaste naam ‘The Little People’ gaf, want elk streepje stelt de mens voor.”

Lockdown

Wie interesse heeft in het werk van Persoons kan vanaf 13 augustus terecht in kunstgalerij ‘Answer to a Wall’ in de Jan Stasstraat in Leuven. “Tijdens deze expo toon ik ook heel wat kleine werken die geïnspireerd werden door het coronavirus. Het zijn solitaire gekleurde streepjes die het isolement en het alleen zijn weergeven tijdens de lockdown. De werken geven een grote mate van orde, structuur en focus weer. In tijden waarin we geconfronteerd worden door onduidelijke communicatie, chaos en wijzigende maatregelen hebben mensen vandaag nood aan duidelijkheid en aan orde. En ja, ik kon rekenen op de steun van mijn beste vriend Rob Vanoudenhoven om de expo op te bouwen. Ik ken Rob al 30 jaar. De cultuursector heeft het moeilijk. Of het nu een theatermaker is, een beeldend kunstenaar, een dichter, een zanger of een stand-upcomedian. Het zijn moeilijke tijden maar moeilijke tijden geven ook inspiratie en nieuwe inzichten.”