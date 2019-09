Leuven verwelkomt 'Meer vrouw op straat'. Canvas-programma strijkt neer op Grote Markt Bart Mertens

23 september 2019

Het Canvas-programma 'Meer vrouw op straat' vraagt ook in Leuven meer aandacht vragen voor vrouwennamen in het straatbeeld. "Vandaag kregen voorbijgangers op de Grote Markt de kans om vrouwennamen te nomineren en ook morgen is dat nog mogelijk", zegt schepen Lies Corneillie (Groen). "Eerder deze zomer werd de Marie Thumas Durieuxbrug al ingehuldigd aan de Vaartkom maar er zijn nog veel meer vrouwen die een plaats in het straatbeeld verdienen."

Slechts 3% van de Leuvense straten die naar een persoon zijn vernoemd, verwijzen naar een vrouw. Het onevenwicht is groot en dat moet anders volgens schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen). “We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van. Enkele Leuvenaars bezorgden ons op Internationale Vrouwendag een inspiratielijst met vrouwennamen en suggereerden toen om de nieuwe brug over de Vaartkom naar Marie Thumas-Durieux te noemen. Dat is afgelopen zomer al gebeurd”, zegt Lies Corneillie.

Daar eindigt het verhaal niet want vandaag bracht Canvas-programma ‘Meer vrouw op straat’ een bezoek aan de Grote Markt in Leuven. “Tussen alle straten in Vlaanderen en Brussel die naar bekende personen genoemd zijn, vind je maar bitter weinig straten die de naam van een vrouw kregen”, laat Sofie Lemaire optekenen. “Nochtans zijn er heel wat vrouwen die fantastische dingen gedaan hebben maar die op de een of andere manier vergeten zijn.” Het programma vraagt dus meer aandacht vragen voor vrouwennamen in het straatbeeld en voorbijgangers kregen op de Grote Markt de kans om vrouwen te nomineren die een plek in het collectief geheugen én het straatbeeld verdienen. “De stad Leuven belooft om hier werk van te maken”, bevestigt schepen Lies Corneillie. “Ook op dinsdag 24 september zijn de programmamakers nog aanwezig op de Grote Markt.”

Jeanne Dormaels

Blijft de vraag: wie komt er in Leuven naast Marie Thumas-Durieux nog in aanmerking? Een andere vrouw die in aanmerking zou komen, is bijvoorbeeld Jeanne Dormaels, een Leuvense verzetsstrijdster uit Wijgmaal. Ook Claire Vellut die een centrum voor leprapatiënten oprichtte in India en Augusta Chiwy -een vrijwillige verpleegster in de eerstehulppost tijdens de Tweede Wereldoorlog- zouden op de lijst kunnen staan. Schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie: “We vinden het vooral belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen uit diverse domeinen aanwezig zijn in het publieke domein onder het motto ‘women in history shouldn’t be a mystery’. We gaan de inhaalbeweging nu inzetten. Meer vrouwennamen in de publieke ruimte past helemaal in het gelijke kansenbeleid van de stad met gendergelijkheid als speerpunt.”

Meer vrouw op straat is op 24 september van 10 tot 17 uur aanwezig in Leuven op de Grote Markt. Wie een goed voorstel heeft, moet zeker passeren op de Grote Markt om de suggestie over te maken aan Sofie Lemaire van Canvas-programma ‘Meer vrouw op straat’.