Leuven vervroegt tijdelijk openingsuren voor nachtwinkels Bart Mertens

19 augustus 2020

11u00 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur staat uitbaters van nachtwinkels tijdelijk toe om vroeger de deuren te openen. Op die manier wil schepen van Handel de nachtwinkels ondersteunen nu hun openingsuren door de coronamaatregelen beperkt zijn van 18 tot 22 uur.

Het zijn harde tijden voor de Leuvense handel door de corona-epidemie. Ook voor nachtwinkels is de coronaperiode erg moeilijk omdat zij door de maatregelen van de nationale veiligheidsraad al om 22 uur de deuren moeten sluiten. Uit recente contacten met de uitbaters van nachtwinkels blijkt dat ze op vier uur tijd onmogelijk een leefbare omzet kunnen realiseren. Bovendien kunnen nachtwinkels in de meeste gevallen geen aanspraak maken op de Vlaamse en federale premies aangezien nachtwinkels niet verplicht zijn om volledig te sluiten. “Daarom wil de stad Leuven hen ondersteunen en is er besloten om de openingsuren van de nachtwinkels tijdelijk aan te passen. Zij mogen hun deuren openen om 14 uur in plaats van om 18 uur. Deze maatregel geldt zolang de nachtwinkels verplicht om 22 uur moeten sluiten. De aanpassing werd overlegd met de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en treedt onmiddellijk in werking”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).