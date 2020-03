Leuven verscherpt maatregelen: alles in beheer van stad gaat dicht vanaf donderdagavond 17 uur Lockdown voor onder meer Het Depot en Museum M Bart Mertens

12 maart 2020

15u00 22 Leuven Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen, neemt Stad Leuven bijkomende maatregelen. Burgemeester Mohamed Ridouani: “Het moment is duidelijk gekomen om verregaande maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan.” Vanaf donderdag 17 sluiten alle stadsgebouwen in de vrijetijdsector hun deuren.

De Leuvense stadsgebouwen in de vrijetijdsector sluiten vanaf 17 uur op donderdagavond hun deuren. Deze regel geldt voor gebouwen in het beheer van de stad Leuven. Dit betekent dat alle activiteiten in deze gebouwen worden afgelast. Essentiële dienstverlening zoals de politie blijft wel gegarandeerd en ook het stadskantoor blijft open.

Deze nieuwe maatregelen komen bovenop de eerder aangekondigde maatregelen en gelden tot 31 maart. “We willen oudere mensen en mensen met een kwetsbare gezondheid zoveel mogelijk beschermen. In de zorgsector wordt momenteel alles in het werk gesteld om besmetting van oudere of kwetsbare mensen en van zorgverleners te vermijden. Activiteiten die door de stad worden georganiseerd worden afgelast. Ook activiteiten van partners in stedelijke locaties worden afgelast”, zegt de Leuvense burgemeester Ridouani.

“Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te vertragen”, aldus burgemeester Ridouani. “Het moment is duidelijk gekomen om meer verregaande maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is noodzakelijk om onze zorgvoorzieningen zoals ziekenhuizen en huisartsen niet te overbelasten.”

Concreet gaat het om volgende infrastructuren:

Alle locaties van 30CC: Schouwburg, Minnepoort, Romaanse poort, Wagehuys, Predikherenkerk.

Museum M Leuven, bibliotheek Tweebronnen en de filialen in de deelgemeenten.

Alle sportaccommodaties zoals zwembaden (incluis Sportoase) en de sporthallen.

Alle gemeenschapscentra zoals Genadedal, Bosstraat, Vlierbeekveld, Bruul.

Lokale dienstencentra, woonzorgcentra, de ontmoetingsruimten in buurtcentra.

Gebouwen als het historisch stadhuis, Stelplaats, het jeugdcentrum.

Het Depot heeft in overleg met de burgemeester beslist om de concerten af te lassen.

Ook de erediensten in de moskeeën gaan niet door. Voor de katholieke erediensten volgt er nog een aparte communicatie.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) raadt organisatoren van evenementen waar de stad geen organiserende partner is ook ten stelligste aan om hun evenementen en activiteiten af te lassen of uit te stellen. Je vindt alle verdere informatie op de website.

