Leuven telt 7 % minder werkzoekenden in vergelijking met vorig jaar

11 februari 2020

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal werkzoekenden in Leuven gedaald is met zo'n 7 %. Er zijn vooral meer jobs ingevuld in de sectoren administratief medewerker en verkoop.

Eind januari telde Vlaams-Brabant 25.744 werkzoekenden. Dat zijn er 1.667 minder dan vorig jaar in januari. Vlaams-Brabant kent daarmee de grootste daling in alle Vlaamse provincies. In regio Leuven waren er 7,1% minder werkzoekenden in vergelijking met de cijfers van vorig jaar. Uit het rapport blijkt dat het aantal werkzoekenden in de job-categorie administratief medewerker het sterkst daalde. Daarnaast werden er ook meer jobs ingevuld in de job-categorieën verkoop, diverse productiemedewerkers, schoonmaak- en onderhoudspersoneel en bouwvakkers en technici.

Bij werkzoekenden met een migratieachtergrond is er in Vlaams-Brabant een beperkte daling van 1,3%, in vergelijking met een daling van 8,7% voor werkzoekenden zonder migratieachtergrond. “Werkzoekenden met een migratieachtergrond blijven het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek zien we dat ze vaker onder hun kwalificatieniveau werken. Er zit hier dus nog zeer veel potentieel om de huidige krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden”, zegt Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant.