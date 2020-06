Leuven tekent ByeByeGrass Charter en gaat voor weelderige bermen: “Gemaaid gazon heeft geen meerwaarde tijdens droogte” Bart Mertens

24 juni 2020

11u00 0 Leuven Zopas ondertekenden een heel aantal Leuvense bedrijven en organisaties het ByeByeGrass Charter samen met stad Leuven en Leuven 2030. Daarmee engageren ze zich voor meer biodiversiteit op hun terreinen. “Onze groendienst laat op sommige plaatsen het gras al wat langer groeien en zaait er bloemen”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

Vorig jaar lanceerde tuinarchitect Louis De Jaeger de ‘ByeByeGrass’-campagne in het Atomium, samen met enkele biologen en BV’s. De Jaeger wil al het onbenutte gras in Belgische tuinen, parken en bedrijventerreinen laten evolueren tot bloemrijke alternatieven. Dat komt niet alleen de biodiversiteit, maar ook het klimaat ten goede. De Jaeger is dan ook opgezet met de steun van de stad Leuven en de vele Leuvense organisaties die zich nu engageren. “De meeste industriezones zijn groene woestijnen terwijl ze veel meer in hun mars hebben. Niet maaien is bovendien de meest logische keuze om met de huidige droogteproblematiek om te gaan. Dat Leuven 2030 haar netwerk aanspreekt, maakt dat de oproep van ByeByeGrass veel breder wordt gedragen. Dit is uniek in Europa”, weet De Jaeger.

Versnelling hoger

Door de toenemende droogte en klimaatopwarming is groen in een stad essentieel. De voorbije jaren werden al heel wat inspanningen gedaan op vlak van vergroening van de publieke ruimte en in Leuven schakelen het stadsbestuur en tientallen organisaties nu nog een versnelling hoger. Zij engageren zich om bewust te kiezen voor gevarieerde maaitechnieken en meer variatie in het groen op hun terreinen. “Onderzoek wijst uit dat een kort gemaaid gazon in tijden van droogte geen meerwaarde heeft”, zegt Lalynn Wadera, schepen van Openbaar Groen. “Daarom laat onze groendienst op sommige plaatsen het gras al wat langer groeien en zaaien ze er bloemen. Dat heeft veel voordelen. Er komen meer bijen en die zorgen voor bestuiving. Wie dus de komende jaren in onze stad een weelderige weide met bloemen ziet, kan gerust zijn: het is een bewuste keuze.”

Organisaties die samen met stad Leuven en Leuven 2030 van Leuven de wildebloemenstad willen maken, kunnen contact opnemen met Hanne Wouters via hanne.wouters@leuven2030.be.

Meer informatie over het charter vind je via deze link.