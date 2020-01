Leuven stuurt vluchtelingen terug naar verdachte huisjesmelker. Oppositie snoeihard voor meerderheid. “Leuven is net de far west”, zegt PVDA IB/Bart Mertens

24 januari 2020

05u13

Leuven Het OCMW Leuven heeft een oplossing gevonden voor de vluchtelingen die al een maand op hotel moeten verblijven omdat zij slachtoffer zijn van de familie Appeltans - die van huisjesmelkerij wordt verdacht. Ze kunnen een huurcontract tekenen in een ander gebouw van Appeltans. Wie weigert, staat op straat. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. "Totaal absurd", vindt het huurdersplatform. Line De Witte van PVDA haalt ook snoeihard uit naar het stadsbestuur.

De panden van Appeltans werden onbewoonbaar verklaard in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar huisjesmelkerij. Vader Arnold en zoon Manu verhuren in Leuven honderden studentenkamers en zijn zowel bij studenten als vluchtelingen al jaren bekend voor malafide praktijken. Begin december werden ze aangehouden. Rond Kerstmis mochten ze de gevangenis verlaten.

Deze week vond het OCMW voor dertien vluchtelingen die nog op hotel verbleven, een alternatief. Zij moesten zich woensdag aanmelden bij een gebouw in de Monnikenstraat, in het centrum van Leuven, om daar een huurcontract voor een kamer te tekenen. Tot grote verbazing van de vluchtelingen is de eigenaar van het pand de familie Appeltans.

Volgens de Leuvense schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) zouden vier vluchtelingen op het aanbod zijn ingegaan of dat van plan zijn. De anderen hebben geweigerd, maar krijgen vrijdag een herkansing. "Als ze dat niet doen, moeten ze zelf een slaapplaats zoeken", zegt Corneillie.

“Totaal absurd”

Het Vlaams huurdersplatform vindt de werkwijze van de stad en het OCMW "totaal absurd". "Ik heb alle begrip voor de moeilijke situatie waarin Leuven door de wooncrisis zit", zegt coördinator Joy Verstichele. "Maar dat het OCMW vluchtelingen onder lichte dwang een contract laat tekenen bij dezelfde criminele verhuurder die voor deze situatie verantwoordelijk is, kan echt niet door de beugel.”

Mensen onder lichte dwang een contract laten tekenen bij de criminele verhuurder die voor deze situatie verantwoordelijk is...je moet maar durven Line De Witte van oppositiepartij PVDA

De oppositie in Leuven is snoeihard voor de handelswijze van de meerderheid. Onder meer PVDA haalt stevig uit. “De mensen die op hotel werden gezet omdat ze bij huisjesmelker Appeltans in onbewoonbare panden woonden, krijgen nu een alternatief voorgeschoteld: huren bij diezelfde Appeltans”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte. “Als ze dat weigeren, moeten ze hun plan maar trekken. Mensen onder lichte dwang een contract laten tekenen bij de criminele verhuurder die voor deze situatie verantwoordelijk is...je moet maar durven. En dit is maar het topje van de ijsberg. Leuven is net de ‘far west’ waar de willekeur en de markt bepalend zijn. Krotten voor 500 euro, huizen met schimmel, onbewoonbaar verklaarde woningen waar mensen blijven wonen, alles kan blijkbaar.”

Wooncrisis

Volgens PVDA beseft het stadsbestuur niet hoe diep de wooncrisis is in Leuven. “Er wordt hoera geroepen over 618 nieuwe sociale woningen terwijl dat geen nieuw cijfer is want dat was al door het vorige bestuur beslist. Het is gewoon het absolute minimum dat moet van Vlaanderen en wordt volledig met Vlaams geld betaald. Als ik vraag wat de plannen zijn voor het bijbouwen van betaalbare woningen en wat er wordt verstaan onder betaalbare woningen, krijg ik een vaag antwoord. Het zijn niet de zogezegde budgetwoningen van 355.000 euro van het vorige bestuur, wordt mij beloofd maar welke zijn het dan wel? Een duur project zoals Het Wisselspoor met woningen van wel 400.000 euro? De crisis speelt zich af onder de ogen van het stadsbestuur en men sluit de ogen. Het bestuur geeft zes keer meer uit aan de prestige van Leuven dan aan betaalbaar wonen. Dat is pas een keuze. Betaalbaar wonen voor alle Leuvenaars, maak daar anders een prestigeproject van.”

Controles?

Meer concreet over de kwestie Appeltans geeft Line De Witte van PVDA nog mee dat de stad Leuven sociale woningen zou moeten maken van de oude panden van de beruchte familie met tal van eigendommen in Leuven. “Als ik vraag waarom het bestuur de oude grote panden van Appeltans niet opkoopt om er sociale woningen van te maken, wordt me gezegd dat ze dat niet doen omdat ‘we zo een crimineel steunen’. Maar hem nu wel verder laten verhuren en het zelfs aanmoedigen kan wel? Alsjeblieft zeg, hou een ander voor de gek. Er wordt gezegd dat er meer controleurs worden aangenomen voor controles van huurwoningen maar dat blijkt slechts persoon te zijn die niet proactief zal kunnen controleren. Misschien wil het stadsbestuur de beerput van schandelijk mensonwaardige woningen in onze stad niet openen?” De stad Leuven kondigde zopas aan nog deze voormiddag te communiceren over de hele kwestie.