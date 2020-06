Leuven stelt droogteplan op met liefst 23 actiepunten: “Een groenere stad is beter gewapend tegen hittegolven” Bart Mertens

26 juni 2020

13u00 0 Leuven Al enkele jaren op rij wisselen lange droge periodes en felle onweders elkaar af. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. De stad Leuven stelde de voorbije weken een droogteplan op. “Dit plan bevat 23 actiepunten om de stad te wapenen tegen lange periodes van droogte en hoe kostbaar om te springen met water”, klinkt het.

De stad Leuven zet al langer in op een integraal waterbeleid. Zo werden er gescheiden rioleringen aangelegd, is er aandacht voor propere waterlopen en worden de Dijle en de Vunt opengelegd en opnieuw zichtbaar gemaakt. “De stad heeft de ambitie om nog een versnelling hoger te schakelen”, aldus Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken voor CD&V. “Daarom werd er een wetenschappelijke studie besteld bij Sumaqua, een hoogtechnologische spin-off van de KU Leuven. Doctor Vincent Wolfs en professor Patrick Willems stellen in dit ‘droogteplan’ 23 acties voor waarin het stadsbestuur het waterbeleid vorm kan geven samen met de Leuvenaars en kenniscentra zoals De Watergroep, Aquafin en Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM).”

Ontharding

Ontharding wordt als het belangrijkste actiepunt aangehaald, want regenwater kan maar moeilijk insijpelen door de betonvlakte die Vlaanderen is geworden de voorbije decennia. “Ontharden en het gebruik van waterdoorlatende verharding is een actiepunt waar we al volop mee bezig zijn, maar dat we nu maximaal gaan uitwerken”, vertelt schepen Dirk Vansina. “De eerste voorbeelden worden de Tweekleinewegenstraat en de Prinses Lydialaan. Hier wordt een nieuw type van straatontwerp geïntroduceerd: groene woonerven. In de groene bermen kan het water infiltreren. Om de Leuvenaars te betrekken zal de stad ook sensibiliseringscampagnes lanceren.”

Aan de hand van voorbeelden inspireren we de Leuvenaars om vanaf 2021 zelf een onthardingsvoorstel in hun buurt in te dienen dat de stadsdiensten dan kunnen uitvoeren Schepen Dirk Vansina (CD&V)

Ook schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen) vindt ontharding en vergroening cruciaal, zeker nu we geregeld geconfronteerd worden met hittegolven. “Een stad met veel groen warmt veel minder op en is dus beter gewapend tegen hittegolven. Al dat groen zorgt bovendien voor een aangenaam straatbeeld en ook de biodiversiteit vaart er wel bij. Ontharden is cruciaal om onze stad te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, klinkt het.

Subsidies

Conclusie? Samen met de Leuvenaars wil het stadsbestuur het verschil maken en daarom moedigt ze haar inwoners aan om zelf initiatief te nemen. Dat doet ze met subsidies voor onder meer de ontharding van voortuinen, het aanleggen van een groendak, een geveltuin of een regenwaterput. “Bovendien zetten we een ‘onthardingsprogramma’ op waarbij we grote en verharde stenen oppervlaktes opbreken en vergroenen. Zo worden ze waterdoorlatend”, verduidelijkt schepen Vansina. “Aan de hand van voorbeelden inspireren we de Leuvenaars om vanaf 2021 zelf een onthardingsvoorstel in hun buurt in te dienen dat de stadsdiensten dan kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld van participatie van de Leuvenaars, en van sàmen de stad maken.”

We gaan aan de aannemers opleggen om een opvangbak met aftapkraantje te installeren waar de Leuvenaars en de stadsdiensten water kunnen aftappen. Met dat water kunnen ze dan hun planten of moestuin begieten Schepen David Dessers (Groen)

Tot slot ziet de stad voor zichzelf ook een rol weggelegd inzake waterbesparing. “Op werven wordt heel wat grondwater opgepompt en geloosd in De Dijle of de riool. Dit kan de effecten van droogte nog versterken. We gaan aan de aannemers opleggen om een opvangbak met aftapkraantje te installeren waar de Leuvenaars en de stadsdiensten water kunnen aftappen. Met dat water kunnen ze dan hun planten of moestuin begieten”, aldus schepen David Dessers. “Momenteel recupereert onze Groendienst al grondwater van de werf aan het Martelarenplein voor het begieten van jonge bomen in de stad. Op die manier voorkomt de stad dat kostbaar drinkwater gebruikt moet worden om planten te gieten.”