Leuven stelt acties Week van de Fair Trade voor ADPW

01 oktober 2019

14u32 0

De Week van de Fair Trade vindt plaats van 2 tot en met 12 oktober: het moment om eerlijke handel in de schijnwerpers te zetten. Met een hele reeks acties zetten ze zoveel mogelijk mensen in Leuven aan om te kiezen voor eerlijke handel.

“Samen met heel wat vrijwilligers, ondernemers en organisaties maken we in onze stad zoveel mogelijk Leuvenaars warm voor eerlijke handel. Tijdens de Week van de Fair Trade steken we nog een tandje bij. Onlangs kregen we samen met negen andere steden en gemeenten nog de erkenning als straffe FairTradeGemeente. Waar de focus vaak ligt op eerlijke voeding, willen we tijdens deze Week van de Fair Trade ook meer aandacht besteden aan eerlijke kleding. Leuven telt al heel wat mooie voorbeelden van fair fashion en kan samen met al die partners een voortrekkersrol spelen”, zegt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie (Groen).