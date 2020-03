Leuven start schakelzorgcentrum op als brug tussen thuis uitzieken en ziekenhuis: “Ook jeugdherberg Blauwput opgevorderd” Bart Mertens

18 maart 2020

17u30 0 Leuven De stad Leuven start een schakelzorgcentrum op als voorbereiding op een piek aan coronapatiënten. “Dat is een centrum tussen het ziekenhuis en thuisverblijf. Enerzijds voor patiënten die niet langer thuis kunnen blijven, maar ook niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te verblijven. Anderzijds voor patiënten die nog niet voldoende zijn hersteld om opnieuw naar huis te gaan”, zegt burgemeester Ridouani.

Om de zorg draaiende te houden in Leuven is het stadsbestuur in nauw overleg met partners uit de zorgsector zoals de ziekenhuizen, de thuiszorg, de huisartsen, de apotheken en de woonzorgcentra. Omdat het cruciaal is om zoveel mogelijk bedden beschikbaar te houden voor de meest ernstige gevallen gaat de stad Leuven nu een zogenaamd schakelzorgcentrum oprichten. “Leuven is een zorgmetropool met grote instellingen als UZ Leuven, Heilig Hart en tal van andere zorg- en kennisinstellingen. Het is meer dan ooit nodig om de hele zorgsector draaiend te houden”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) optekenen. “Momenteel bereiden we ons voor op een piek aan coronapatiënten. Daarvoor richten we een schakelzorgcentrum op. Dat is een centrum tussen het ziekenhuis en thuisverblijf. Enerzijds voor patiënten die niet langer thuis kunnen blijven maar ook niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te verblijven, anderzijds voor patiënten die aan de beterhand zijn maar nog niet voldoende hersteld om opnieuw naar huis te gaan.”

Logistiek is zo’n schakelzorgcentrum een hele opdracht. “We bekijken nu samen met het UZ, Heilig Hart, en andere zorgpartners welke locaties het meest geschikt zijn voor verschillende soorten zorg. Er is een akkoord met enkele hotels met een grote capaciteit om hun kamers te gebruiken. We bereiden de inzet van deze capaciteit nu volop voor”, zegt burgemeester Ridouani die nog meegeeft dat het hartverwarmend is om te zien hoeveel solidariteit er momenteel op gang komt in de stad.

Daklozen

De stad Leuven heeft overigens ook jeugdherberg Blauwput opgevorderd. “Dat klopt”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Ik heb de jeugdherberg opgevorderd voor de opvang van erg kwetsbare mensen. In de huidige opvangcentra kunnen die mensen niet worden afgezonderd van andere mensen die nog niet ziek zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de daklozen van CAW. In jeugdherberg Blauwput kunnen mensen die ziek zijn geworden wel worden afgezonderd.”