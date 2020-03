Leuven start regionaal schakelzorgcentrum in Campus Pellenberg: “32 bedden voor patiënten beschikbaar” Bart Mertens

31 maart 2020

11u45 0 Leuven Om de te verwachten piek aan coronapatiënten op te vangen, start de stad Leuven een regionaal schakelzorgcentrum op in Campus Pellenberg van UZ Leuven. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wordt voorzitter van de stuurgroep. “Tegen 6 april zullen 32 bedden klaarstaan in het schakelzorgcentrum in gescheiden afdelingen voor corona-positieve en corona-negatieve patiënten. Er kunnen nog eens 20 plaatsen bij gemaakt worden, mocht het nodig zijn”, klinkt het.

Gouverneur Lodewijk De Witte vroeg de stad Leuven recent om een coördinerende rol op te nemen in onze regio tussen de eerstelijnszones en de ziekenhuizen. De stad Leuven werkte de voorbije weken daarom volop aan de oprichting van een regionaal schakelzorgcentrum om de piek aan coronapatiënten op te vangen. In zo’n centrum worden patiënten verzorgd die niet ziek genoeg zijn om opgenomen te worden in het ziekenhuis, maar nog te ziek zijn om al naar huis te gaan. Op die manier worden er in de ziekenhuizen zoveel mogelijk bedden beschikbaar gehouden voor patiënten die ernstige symptomen vertonen van het coronavirus.

Op Campus Pellenberg van UZ Leuven worden afdelingen klaargemaakt voor zowel COVID-patiënten als voor niet-COVID-patiënten Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Het Leuvense stadsbestuur onderzocht de voorbije weken alle mogelijke locaties voor het regionale schakelzorgcentrum en kwam uiteindelijk uit bij Campus Pellenberg van UZ Leuven. “Momenteel worden alle nodige medische en logistieke voorzieningen klaargemaakt. De eerstelijnszones hebben de voorbije weken hard gewerkt om het nodige zorgpersoneel voor het schakelzorgcentrum in te plannen en een bijkomende opleiding te geven. Dat is een uitdaging in een zorgmetropool als Leuven waar veel medisch personeel nodig is in de bestaande zorginstellingen. Alle partners leveren grote inspanningen om het schakelzorgcentrum snel operationeel te krijgen, al blijft voldoende medisch materiaal voor het personeel zoals bijvoorbeeld beschermende mondmaskers een bezorgdheid. Op Campus Pellenberg van UZ Leuven worden afdelingen klaargemaakt voor zowel uit het ziekenhuis ontslagen COVID-patiënten als voor niet-COVID-patiënten. Tegen maandag 6 april zullen 32 bedden klaarstaan in het schakelzorgcentrum in gescheiden afdelingen voor corona-positieve en corona-negatieve patiënten. Er kunnen nog eens 20 plaatsen bij gemaakt worden, mocht het nodig zijn”, zegt Mohamed Ridouani (sp.a) die voorzitter wordt van de stuurgroep achter het schakelzorgcentrum.

Kwetsbare ouderen

Blijft de vraag: wat met de huidige patiënten in het Oriëntatie- en Opvolgings Traject Thuiszorg (OOTT) voor kwetsbare ouderen die nu op Campus Pellenberg verblijven? “Voor de huidige patiënten die in het OOTT verblijven, wordt uiteraard verder zorg gedragen”, klinkt het. “Het is als voorzitter van de eerstelijnszone Leuven deugddoend om zien hoe hard er gewerkt is om een sterk bestaand concept (OOTT) op zeer korte termijn om te vormen naar een schakelzorgcentrum”, zegt Bart Tirez, voorzitter van de eerstelijnszone Leuven.

Conclusie? Leuven is als zorgmetropool klaar om de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt aan te gaan en de capaciteit voor de zorg is voorlopig nog ruim voldoende. Meer zelfs, er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden die achter de hand worden gehouden. “De mogelijkheid om uit te breiden naar hotels voor niet-COVID-patiënten bestaat”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani. “Een vijftal Leuvense hotels boden hun kamers aan. Momenteel werken UZ Leuven en de stadsdiensten verder uit wat nodig is om patiënten onder te kunnen brengen in de hotels. Ook de mogelijkheid om er zorgpersoneel te laten logeren wordt bekeken.”