Leuven schrijft samen met Brugge en Gent een brief aan Poolse ambassadeur om einde te maken aan LGBT-vrije zones in Polen EDLL

12 december 2019

14u28 0 Leuven De steden Leuven, Gent en Brugge roepen in een gezamenlijke brief de Poolse ambassadeur in België op om LGBT-vrije zones - dat zijn zones waar holebi’s en transgenders niet welkom zijn - een halt toe te roepen.

Afgelopen weken werd duidelijk dat de Poolse regering gemeenten en provincies aanmoedigt om LGBT-vrije zones te creëren. In zo’n LGBT-vrije zones zijn holebi’s en transgenders niet welkom en dat is in strijd met de mensenrechten. Maar al 87 lokale Poolse besturen hebben hun wet aangepast en zichzelf ‘holebi- en trans-vrij’ verklaard. Bovendien hingen al verschillende restaurants en hotels de voorbije tijd ‘LGBT-verbodstickers’ uit. Leuven, Gent en Brugge bundelen nu hun krachten en roepen in een gezamenlijke brief de Poolse ambassadeur in België op om een einde te maken aan de LGBT-vrije zones in Polen.

Regenboogvlag

“De ontzetting over de LGBT-vrije zones is ook bij inwoners van onze stad groot. Non-discriminatie wegens seksuele oriëntatie of genderidentiteit en expressie is een fundamenteel verworven Europees grondrecht. Als stad dragen we de mensenrechten en de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap - holebi’s, transgenders en personen die twijfelen over hun geaardheid - hoog in het vaandel”, reageert schepen van gelijke kansen in Leuven, Lies Corneillie (Groen). De voorbije maand pronkte de regenboogvlag aan het stadskantoor en verwelkomde de stad het Holebifilmfestival. “Iedereen is welkom in Leuven. Wanneer fundamentele vrijheden en rechten geschonden worden, is het onze plicht om van ons te laten horen”, aldus Corneillie.

De steden Leuven, Gent en Brugge, allen lid van het internationale Rainbow Cities Network, roepen ook andere Europese lokale besturen om op om een brief te sturen naar de Poolse ambassadeur in hun land.