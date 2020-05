Leuven schenkt theaterdecorstukken aan Kortrijk: “Meest waardevolle restanten van de collectie van de Leuvense stadsschouwburg” Bart Mertens

19 mei 2020

17u27 0 Leuven De stad Leuven schenkt dertien unieke theaterdecorstukken aan stad Kortrijk. Het gaat over stukken uit de collectie van Joseph Denis die in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw heel wat theaterdecors schilderde. “Deze decorstukken zijn de meest waardevolle restanten van de vroegere uitgebreide theaterdecorcollectie van de Leuvense stadsschouwburg”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Tot in de eerste helft van de 20ste eeuw kwamen houten beschilderde theaterdecors nog veel voor in schouwburgen. Daarna raakten ze uit de mode en werden ze massaal vernietigd. Ook in Leuven werd bij de verbouwing van de schouwburg in 1994 het merendeel van de theaterdecors uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw vernietigd. Enkele decorstukken van de hand van Joseph Denis bleven echter bewaard in de magazijnen van de stad Leuven. Denis (Antwerpen, 1880- na 1939) was als leerling van Albert Dubosq een meester in het creëren van illusies op een theaterdoek en schopte het zelfs tot hofschilder. “Deze artistieke en cultuurhistorisch waardevolle decorstukken vragen niet alleen een speciale bewaring maar sluiten best ook aan op een groter geheel van decorstukken. Met Trezoor heeft de stad Kortrijk een aangepast depot én zijn de Leuvense decorstukken een perfecte aanvulling binnen de ruime collectie van Dubosq-Denis waarvan stad Kortrijk eigenaar is”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Schouwburg Kortrijk beschouwt het als een eer om deze schenking te mogen ontvangen. De collectie van historische decors zal tijdens het volgende cultuurseizoen dan ook extra onder de aandacht worden gebracht. Axel Ronse, schepen van Cultuur in Kortrijk: “Ik dank de collega’s van Leuven voor deze bijzondere schenking. Deze historische decorstukken zijn een waardevolle toevoeging aan onze collectie. Hopelijk kunnen we de decors tijdens het volgende cultuurseizoen al in de schijnwerpers zetten.“