Leuven schenkt 5.000 euro aan COVID 12-12 en roept op tot wereldwijde solidariteit met coronaslachtoffers EDLL

02 mei 2020

11u26 0 Leuven Leuven roept haar inwoners op hun solidariteit ook mondiaal door te zetten en de coronaslachtoffers in kwetsbare landen te steunen met een hulpactie of gift aan COVID 12-12. De stad heeft zelf 5.000 euro geschonken.

COVID 12-12 is een initiatief van het Consortium 12-12 om hulp te bieden aan coronaslachtoffers in kwetsbare landen. Er worden fondsen ingezameld voor zeven grote humanitaire organisaties: Belgische Rode Kruis, Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Plan International en Unicef. De zeven organisaties bieden levensbelangrijke hulp aan de bevolking van meer dan 40 landen in Afrika, maar ook in het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika.

Leuven leverde alvast een financiële bijdrage van 5.000 euro. Verder wil de stad ook inwoners die hulpacties op poten zetten logistiek ondersteunen. “Deze crisis vraagt al onze aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Niet enkel hier, maar over de hele wereld. In een wereldwijde crisis moeten we ten volle beseffen dat we geen eiland in de wereld zijn maar wereldwijd verbonden. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare mensen op te vangen, is nu actie nodig”, zegt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie (Groen). “Daarom roepen we de Leuvenaars op om solidair te zijn en ook een gift te doen aan COVID 12-12.”

Je kan COVID 12-12 steunen via de website covid.1212.be. Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.