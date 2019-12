Leuven schaft premie voor diefstalpreventie af. “Steeds minder aanvragen”, zegt Mohamed Ridouani (sp.a) Bart Mertens

17 december 2019

17u00 0 Leuven Einde verhaal voor de premie voor diefstalpreventie in Leuven. Volgens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) kreeg de stad steeds minder aanvragen van burgers. “Maar het gratis persoonlijk advies gaan we wel versterken”, klinkt het.

In Leuven kon je tot op heden een premie tot 350 euro krijgen na gratis advies om diefstallen en inbraken te voorkomen. Voorwaarde was uiteraard dat je de nodige aanpassingen deed om het criminelen moeilijker te maken. Die premie verdwijnt nu van het toneel en wel omdat het aantal aanvragen van burgers in dalende lijn gaat. “In het begin kregen we jaarlijks enkele honderden aanvragen voor de premie maar nu is dat aantal gezakt tot een zestigtal”, legt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) uit. “We stelden vast dat er minder en minder gebruik van werd gemaakt en daarom hebben we beslist om de premie af te schaffen. De vrijgekomen middelen gaan we investeren in nog beter persoonlijk advies voor diefstalpreventie. Het aantal inbraken in Leuven daalt trouwens jaar na jaar. Uiteraard is elke inbraak er eentje te veel maar dat is toch een positieve evolutie.”