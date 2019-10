Leuven roept inwoners op om te investeren in zonnepanelen. “We hebben 11 daken in de aanbieding aan 250 euro per aandeel”, zegt schepen Dessers Bart Mertens

31 oktober 2019

12u30 0 Leuven De stad Leuven nodigt haar inwoners uit om mee te investeren in zonnepanelen op elf publieke gebouwen. Onder meer Museum M, woonzorgcentrum Edouard Remy en Bib Tweebronnen staan op het lijstje. “We willen dat de Leuvenaar de kans heeft om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’ in onze stad”, zegt schepen David Dessers (Groen). De prijs? 250 euro per aandeel.

De stad Leuven, AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling), Museum M en Zorg Leuven stellen elf daken ter beschikking voor de installatie van zonnepanelen. De stad roept in één adem haar inwoners ook op om te investeren in deze zonnepanelen en zo de lokale productie van hernieuwbare energie op te krikken. “De zonnepanelen komen in 2020 op de daken van het Politiehuis op de Philipssite, de ontmoetingscentra ‘t Celestijntje en Genadedal, de Sportschuur in Wilsele, kinderdagverblijf De Girafant, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan en de assistentiewoningen in het Ruelenspark”, laat schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen) optekenen. “We willen dat de Leuvenaar de kans heeft om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’. Alle natuurlijke energiebronnen zouden gemeenschappelijk goed moeten zijn. Daarom kiezen we ervoor dat de Leuvenaar maximaal kan investeren in deze zonnepanelen. Deze aanpak zal het draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten”, legt David Dessers uit.

Pioniers

Burgercoöperaties Ecopower en ECoOB werden door het Leuvense stadsbestuur uitgekozen als partner. Ecopower is één van de pioniers van hernieuwbare energie in Vlaanderen en werkt in al zijn projecten samen met lokale overheden en burgers. ECoOB (EnergieCoöperatie Oost-Brabant) is een recent opgerichte coöperatie uit de regio Leuven die een substantiële bijdrage wil leveren aan klimaatneutrale energievoorzieningen in Oost-Brabant. “We mikken op een jaarlijkse besparing van 180 ton CO2”, klinkt het. “De zonnepanelen zullen zo’n 720.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens.”

Investeringen in lokale hernieuwbare energie komen ook de lokale economie en welvaart ten goede Schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen)

Blijft de vraag: wat moet het allemaal kosten en wat krijg je ervoor in de plaats? Feit is dat de totale investering 850.000 euro zal bedragen. “Het project zal voor de volle 100% gefinancierd worden door inwoners. Inwoners, bedrijven en verenigingen van Leuven en omgeving kunnen mee participeren door een aandeel te kopen van ECoOB en/of Ecopower. Ze worden zo mede-eigenaar van alle installaties van de coöperatie. Het eigenaarschap is dus niet beperkt tot de zonnepanelen die op de Leuvense daken geïnstalleerd worden. Eén aandeel kost 250 euro. Dankzij rechtstreekse participatie als coöperant worden Leuvenaars mede-eigenaar van de zonnepanelen én van de geproduceerde energie. Bovendien hebben ze democratische controle in het bestuur en inspraak in het beleid van de coöperatie. Als coöperant draag je ook bij aan de doelstellingen van de energietransitie en garandeer je de klant-afnemer een eerlijke energieprijs. Investeringen in lokale hernieuwbare energie komen ook de lokale economie en welvaart ten goede. Omdat alle zonnepanelen via de twee energiecoöperaties eigendom worden van burgers stroomt eventuele winst terug naar de Leuvense investeerders en niet naar het buitenland, naar commerciële bedrijven of naar anonieme beleggingsfondsen”, besluit David Dessers.

Op 4 november vindt er om 20 uur een infomoment plaats in OPEK (Vaartkom 4). Hier kom je alles te weten over de lokale energiecoöperaties en over de investering in de zonnepanelen op elf publieke gebouwen in Leuven. Inschrijven is niet nodig. Meer informatie vind je ook op www.ecoob.be en www.ecopower.be.