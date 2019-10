Leuven richt blik alsmaar meer op de wereld. “Leuvense wereldtop voorgesteld aan Japanse ondernemers”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a) Bart Mertens

31 oktober 2019

13u00 0 Leuven De Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce (BJA) bracht zopas een bezoek aan Leuven om de banden aan te halen tussen de universiteitsstad en Japan. Meer dan vijftig topondernemers werden op vier iconische Leuvense locaties ondergedompeld in de innovatieve sterktes van Leuven. “Dit bezoek was het ideale moment om het mooie verhaal van Leuven vertellen”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani.

Leuven zet de voorbije jaren steeds meer in op internationale samenwerking. Zo werden er de voorbije jaren goede relaties opgebouwd met bijvoorbeeld India maar ook andere internationale spelers zijn van groot belang voor de Leuvense kenniseconomie. Zopas werden de banden versterkt met Japanse topondernemers Op dinsdag 29 oktober kwam de Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce (BJA) naar Leuven om de innovatieve sterktes van Leuven met eigen ogen te aanschouwen. Meer dan 50 topondernemers bezochten liefst vier locaties in Leuven. Op het programma onder meer een rondleiding in de ‘cleanrooms’ van imec. “Japan is een belangrijke partner van imec en is goed voor bijna een vijfde van onze business. We hebben bijna maandelijks een Japanse delegatie op bezoek en organiseren sinds 2002 jaarlijks een imec Technology Forum (ITF) in Tokio”, zegt Prof. Luc Van den hove, algemeen directeur en CEO van imec.

Het Japanse hof, de universiteiten en enkele Japanse families hebben na WOI een belangrijke rol gespeeld bij de heropbouw van de Universiteitsbibliotheek Rector Luc Sels van de KU Leuven

De Japanse delegatie bracht ook een bezoek aan het Health House om vervolgens in de Universiteitshallen in gesprek te gaan met rector Luc Sels van de KU Leuven. “We werken intensief samen met universiteiten zoals Hitotsubashi, Keio, Kyoto en Waseda. Er zijn ook belangrijke historische banden met Japan. Zo hebben het Japanse hof, de universiteiten en enkele welvarende Japanse families in de jaren na de eerste wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld bij de heropbouw van de universiteitsbibliotheek”, aldus rector Sels. Tot slot gingen de Japanse ondernemers naar het historische stadhuis op de Grote Markt voor een ontmoeting met burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Lokale samenwerking om wereldwijd troeven uit te spelen, is een aanpak die werkt. Dit bezoek was het ideale moment om de Leuvense wereldtop -zoals imec, KU Leuven en Health House- voor te stellen, nuttige contacten te leggen en het mooie verhaal van Leuven vertellen.” Meer info: www.leuvenmindgate.be