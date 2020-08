Leuven profileert zich steeds meer als streetartstad: nu ook kleurrijke streetart in park Heuvelhof Bart Mertens

12 augustus 2020

16u30 0 Leuven Vanaf 15 augustus kan je een nieuw kunstwerk bewonderen in park Heuvelhof in Kessel-Lo. In samenwerking met MIJNLEUVEN liet de Leuvense illustrator Luis-Manuel Lambrechts de afgelopen weken zijn creativiteit los op een 50 meter lange muur in het park. Het nieuwe kunstwerk is alweer een nieuwe stap in de evolutie van Leuven als streetartstad. Ondertussen telt de universiteitsstad al zo’n 80 muurschilderingen.

Leuven trad recentelijk toe tot het internationale netwerk van streetartsteden via ‘Street Art Cities’ (SAC). Dat begon in Heerlen in Nederland en zag in eigen land het levenslicht in Antwerpen. Ondertussen brengt SAC wereldwijd ruim 25.000 kunstwerken in kaart in zo’n 617 steden in een 80-tal landen. Leuven kwam zo tussen grote namen zoals Londen, Berlijn en Parijs te staan en wel met een online platform en een app. “Zo’n 80 muurschilderingen sieren de Leuvense straten”, liet schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) in april nog weten. Wie kent bijvoorbeeld de grafische figuren in sobere kleuren van de Leuvenaar Bisser niet? Zijn monumentale schilderingen sieren vele muren in z’n thuisstad maar ook internationaal -van New York tot Ibiza- is Bisser geen onbekende. Of wat te denken van de poëtische op foto’s gebaseerde stencils van de Leuvense artieste DinDin? En ook opmerkelijk: de prachtige vogels op de brug aan de Geldenaaksebaan van het Nederlandse duo Collin Van der Sluijs en Super A.

Zwanen en eendjes

Aan dat indrukwekkende lijstje kunnen we vanaf 15 augustus ook het nieuwe kunstwerk van Luis-Manuel Lambrechts toevoegen. De 28-jarige kunstenaar klopte bij MIJNLEUVEN aan met een idee om park Heuvelhof in Kessel-Lo op te fleuren en liet zijn creativiteit de voorbije weken los op de donkere achtergevel van de woonwijk die grenst aan het park. “Ik ga elke ochtend wandelen in het park om mijn dag met een portie gezonde energie te beginnen. Het is leuk om te zien hoeveel mensen komen joggen, spelen, wandelen of gewoon om de zwanen en eendjes te bewonderen. Ik wilde al die trouwe bezoekers bedanken voor de positieve energie die ze telkens weer naar het park brengen. En hoe doe je dat als illustrator beter dan met een grote muurschildering? De lange muur die ik geverfd heb, deed tot voor kort afbreuk aan het park. De omvang was in dit geval een enorme uitdaging, maar blijven leren en groeien is voor mij een echte drijfveer.”

Via de gratis app ’Street Art Cities’ krijg je een volledig overzicht van graffiti en artiesten in Leuven. Sinds de lancering is er meer vraag naar streetart in onze stad Schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V)

Het resultaat mag er alvast zijn en de eerste reacties van buurtbewoners zijn positief. Ook schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) is blij dat er steeds meer streetart te bewonderen is op Leuvense gevels. “Via de gratis app ’Street Art Cities’ krijg je een volledig overzicht van graffitiwerken en artiesten in Leuven. Sinds de lancering van ‘Street Art Cities’ merken we dat er steeds meer vraag is naar streetart in onze stad. Graffiti wordt steeds vaker positief onthaald en wordt nu gezien als een manier om buurten op te fleuren en het straatbeeld kleurrijker te maken. Hierdoor krijgen Leuvense artiesten meer kansen en dat willen we als stad graag blijven ondersteunen. Voor artiesten met én zonder ervaring is er bovendien ook een ‘legal wall’ aan Stelplaats. Hier kan je oefenen en kennis uitwisselen zonder je zorgen te maken”, besluit schepen Vansina.

Meer info: streetartleuven@leuven.be. Je kan de app ook gratis downloaden in de App Store of via Google Play. Meer informatie over het online platform van Street Art Cities vind je hier