Leuven organiseert als eerste stad in Vlaanderen opleiding rond verantwoord schenk- en drinkgedrag: “Cruciale pijler in de relancestrategie van de horeca” Esther De Leebeeck

10 juni 2020

19u08 0 Leuven De stad Leuven en de Leuvense horeca starten met een opleiding rond verantwoord en veilig omgaan met alcohol. Meer dan 400 leden van de Leuvense horeca kunnen vanaf 15 juni meer leren over hoe ze alcoholgebruik op een slimme en veilige manier kunnen beïnvloeden. Daarmee is Leuven de eerste stad in Vlaanderen die inzet op een verantwoord schenk- en drinkgedrag als cruciaal onderdeel van heropening van de horeca.



Een klant die een pintje te veel op heeft, leunend over de toog en daarmee de social distancing niet meer respecteert. Een andere klant die net iets te diep in het glas heeft gekeken, te vaak naar het toilet moet en zich daarbij niet langer houdt aan de hygiënemaatregelen. Of klanten die niet naar huis willen om 1 uur. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe het drinkgedrag alle inspanningen van de horeca om de vele coronamaatregelen na te leven, teniet kunnen doen. Daarom slaan verschillende partners uit de Leuvense horeca en de stad Leuven de handen in elkaar.

Vanaf 15 juni kunnen café- en restaurantuitbaters en tappers een gratis opleiding ‘verantwoord schenken’ volgen in het belevingscentrum Health House in Heverlee. De opleiding is uniek in Vlaanderen en kadert in het Lazarus-project, een samenwerking tussen stad Leuven en AB InBev Foundation. Zij willen tegen het einde van dit jaar onverantwoord drinkgedrag met 10% te doen afnemen.

Coronaproof

De opleiding werd intussen volledig coronaproof gemaakt. “Voor ons is deze opleiding een cruciale pijler in de relancestrategie van de horeca”, zegt schepen van handel Johan Geleyns (CD&V). “We willen een duurzaam veilige horeca-omgeving creëren waar ook klanten zich houden aan de maatregelen.” Volgens schepen Geleyns is alcoholmisbruik aan banden leggen bovendien interessant voor de zakencijfers van de horeca. “Onderzoek heeft aangetoond dat dronken klanten uiteindelijk minder consumeren dan klanten die hun alcoholverbruik matigen en gedurende heel de avond meer uitgeven aan onze togen, of in deze periode, aan onze café- en restauranttafels.”

Ook vzw Oude Markt en Horeca Leuven zijn enthousiast om te participeren in dit project. “De opleiding zal onze sector in de toekomst nog sterker maken. We willen al het Leuvens horecapersoneel door het traject loodsen. In eerste instantie focussen we op het vaste Leuvense horecapersoneel, daarna de tijdelijke mensen en dan de flexi-jobbers”, aldus Erik De Rop, voorzitter van de Oude Markt.

Interactie

De opleiding bestaat grotendeels uit een interactief rollenspel door de hoogtechnologische visualisatietechnieken van Health House. “De deelnemers krijgen levensechte situaties voorgeschoteld via een hoogtechnologisch belevingsparcours, onder meer met touchscreens en video’s. De trainer geeft niet alleen tekst en uitleg, maar ook tips en tricks over hoe om te gaan met dronken klanten, preventief ingrijpen, het leren herkennen van de verschillende soorten drinkmotieven en het leren ‘lezen’ van de verschillende stadia van alcoholintoxicatie. Daarnaast is er aandacht voor het belang van alcoholvrije bieren of verfrissende mocktails", vertelt Isabelle François, directeur van Health House.

Uniek in Vlaanderen

Leuven is de eerste stad in Vlaanderen die een opleiding rond verantwoord omgaan met alcohol lanceert als cruciaal onderdeel van heropening van de horeca. “Andere steden hebben al discreet hun interesse getoond. Dat betekent toch dat we hier iets unieks in handen hebben, waar we trots op zijn. Het is alvast een van onze steunmaatregelen die gezien mag worden”, voegt schepen van zorg Bieke Verlinden (sp.a) er nog aan toe.

Horeca-uitbaters en hun personeel kunnen deze drie uur durende opleiding gratis volgen. Inschrijven is mogelijk via lazarusproject.be. Op termijn is het de bedoeling om de training uit te breiden naar deelnemers uit andere steden.