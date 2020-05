Leuven ondersteunt scholen bij opvang met eigen personeel en doet oproep naar vrijwilligers Bart Mertens

14 mei 2020

13u34 0 Leuven De meeste Leuvense scholen beginnen vanaf vrijdag opnieuw met een aantal lesactiviteiten. Dat veroorzaakt heel wat uitdagingen en puzzelwerk voor de scholen, niet in het minst op vlak van personeel en beschikbare ruimte. De stad Leuven springt nu bij door extra mensen te voorzien die kunnen bijspringen in de schoolopvang.

Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepelen en heel wat bedrijven en winkels opnieuw opstarten, brengen steeds meer ouders hun kind(eren) naar de opvang op school. Met de heropstart van een deel van de lessen in het vooruitzicht is het voor heel wat scholen niet evident om opvang, preteaching en fysieke lessen op een vlotte en veilige manier te combineren. Alles regelen volgens het spreekwoordelijke boekje is allesbehalve gemakkelijk, vooral inzake beschikbare ruimte en voldoende personeel. “Onze scholen moeten zich nu heel doordacht herorganiseren om zo tegemoet te komen aan de strenge veiligheidsmaatregelen” zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “Klassen worden opgesplitst in kleinere groepjes zodat de leerlingen afstand kunnen houden. Dat betekent dat er meer leerkrachten en meer ruimte nodig zullen zijn. Daardoor hebben niet alle scholen voldoende personeel om ook nog eens de opvang overdag te organiseren. We verwachten bovendien meer kinderen in de opvang op school dan tot nu toe het geval was. Ook daarvoor is extra personeel nodig en daarom zullen medewerkers van onze voor- en naschoolse opvang KinderKuren een handje toesteken in de scholen die hulp kunnen gebruiken.”

Leuven Helpt

Naast het eigen opvangpersoneel van KinderKuren doet de stad ook een oproep naar de professionele aanbieders uit de socio-culturele, jeugdwerk- en andere sectoren. Ook de lerarenopleidingen in het Leuvense zouden kunnen bijspringen. “Je aanmelden kan via www.leuven.be/leuvenhelpt. Heel wat organisaties gaven al gehoor aan de oproep. De stad Leuven zal een groep opvangmedewerkers samenstellen waar scholen beroep op kunnen doen. Daarnaast zoeken we ook Leuvenaars die als vrijwilliger deel willen uitmaken van het opvangnetwerk. Samen met de scholen bekijkt de stad Leuven hoe we tot een juiste match kunnen komen. De scholen zorgen voor het nodige beschermingsmateriaal en de stad voorziet een vrijwilligersvergoeding”, klinkt het nog.