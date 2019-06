Leuven niet van plan om verplichte oppervlakte van woningen aan te passen Bart Mertens

21 juni 2019

16u30 1 Leuven Antwerpen legt binnenkort strengere regels op voor nieuwbouwwoningen, al moet de gemeenteraad dat wel nog goedkeuren. Zo zou een appartement met twee slaapkamers een oppervlakte moeten hebben van 80 vierkante meter. Ontwikkelaars dreigen Antwerpen te verlaten door de bouwverordening, maar in Leuven is al zo’n reglement van toepassing. “Projectontwikkelaars willen een kleinere oppervlakte maar de stad bewaakt de woonkwaliteit”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

Het stadsbestuur van Antwerpen wil strengere regels opleggen voor nieuwbouwwoningen. Indien het voorstel wordt goedgekeurd in de gemeenteraad zal de oppervlakte van een appartement met één slaapkamer minimaal 60 vierkante meter moeten bedragen in de toekomst. Voor een appartement met twee slaapkamers zal dat 80 vierkante meter worden en voor eentje met drie slaapkamers zelfs 110. En voor de volledigheid: de oppervlakte van en appartement met vier slaapkamers zou naar 130 vierkante meter gaan in Antwerpen. Hoewel het voorstel de gemeenteraad nog niet is gepasseerd, dreigt er nu al een projectontwikkelaar mee om Antwerpen te verlaten als deze maatregel wordt goedgekeurd. Aangenaam wonen in de stad zou ook onbetaalbaar worden volgens Immpact.

De bouwpromotoren zijn vragende partij, maar de stad Leuven wil de woonkwaliteit beschermen Schepen Carl Devlies (CD&V)

Leuven heeft al zo’n gelijkaardige bouwverordening. Schepen Carl Devlies (CD&V): “Volgens het Kamerdecreet zijn studio’s bijvoorbeeld al mogelijk vanaf 18 vierkante meter, maar de bouwverordening in Leuven legt vast dat een studio een minimale oppervlakte heeft van 25 vierkante meter.”

Blijft de vraag: waarom zou Leuven de gemiddelde oppervlakte niet verlagen gezien de grote vraag naar wooneenheden en het grote aantal singles in de stad? “Leuven bepaalt enkele minimale eisen met betrekking tot de oppervlakte van de woning en de lokalen, de private buitenruimte, daglichttoetreding, akoestische isolatie enzovoort. Deze normen hebben als doel het garanderen van een minimale woonkwaliteit. Ik vrees als we een kleinere gemiddelde oppervlakte per wooneenheid toelaten dat de mensen evenveel of zelfs meer zullen moeten betalen voor een kleinere oppervlakte. De bouwpromotoren zijn vragende partij, maar de stad Leuven wil de woonkwaliteit beschermen door de huidige regels te behouden”, laat schepen Devlies optekenen.