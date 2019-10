Leuven neemt voor eerste keer deel aan campagne rond geestelijke gezondheid ADPW

01 oktober 2019

11u34 0 Leuven Eén op drie Leuvenaars ervaart wel eens stress, angst of gevoelens van verlies. Daarom neemt de stad Leuven voor de eerste keer deel aan de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Met deze tiendaagse wil de stad Leuven samen met een groot aantal partners werken aan de veerkracht van de Leuvenaars. Van 1 tot 10 oktober vinden er 27 - overwegend gratis – activiteiten plaats in alle buurten van Leuven.

Het jaarthema van de campagne van de geestelijke gezondheid is ‘Samen Veerkrachtig’. “Veerkracht is wat je nodig hebt om na een mentale tik een frisse start te nemen. Op je eentje is dat net iets moeilijker. Daarom dus ‘samen Veerkrachtig’. Dat is elkaar een helpende hand reiken, een bemoedigend schouderklopje geven. Kortom: zorg dragen voor elkaar”, zegt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden (sp.a).

Het doel is om te werken aan de veerkracht van de Leuvenaars. Dit zal gebeuren via een gevarieerd aanbod aan activiteiten: samen zingen, lezingen over burn-out of veerkracht, filmavonden, beweegactiviteiten en creatieve workshops. Daarnaast kan je ook zelf je verhaal doen of leren hoe je beter naar mensen met een psychische kwetsbaarheid kan luisteren. Er wordt aandacht besteed aan wat je kan doen wanneer je merkt dat iemand in je omgeving het moeilijk heeft.

“Als stad geven we om de geestelijke gezondheid van onze inwoners en willen we de veerkracht van de Leuvenaars helpen versterken”, verduidelijkt Verlinden. “We willen geestelijke gezondheid meer bespreekbaar maken en helpen het taboe rond psychische kwetsbaarheden te doorbreken. We zijn dan ook heel tevreden dat we deze tiendaagse campagne voor het eerst binnen Leuven kunnen organiseren, en dat vanuit een samenwerking tussen een groot aantal partners. Door met de stad voor de communicatie te zorgen, geven we het initiatief een grote stedelijke uitstraling.”

Sylvia Hubar van het wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt is één van de initiatiefnemers. Zij merkte dat er nood is om in de buurt iets te doen rond veerkracht en zocht naar partners. “Er was meteen veel animo vanuit heel wat verschillende hoeken en zo ontstond een groot partnerschap. We vonden het belangrijk om in alle buurten iets te organiseren zodat mensen elkaar leren kennen”, vertelt ze.

Eén van de workshops leert je de do’s en don’ts van een helpend gesprek. Bram Deschamps van MindMates KU Leuven geeft alvast een aantal tips: “Als je je zorgen maakt om iemand, zeg dat dan. Geef aan waarom je je precies zorgen maakt. Welk gedrag of welke uitspraken maken je ongerust? Geef de persoon ook de kans om het volledige verhaal te vertellen. Begin dus niet meteen adviezen te geven of over jezelf te praten.”

Het volledige programma van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid vind je op www.leuven.be/samenveerkrachtig.