Leuven neemt afscheid van fotograaf en levensgenieter Jan Devijver (75) Bart Mertens

10 augustus 2020

18u00 5 Leuven Familie en hechte vrienden hebben vandaag afscheid genomen van Jan Devijver in Crematorium Hofheide. De Leuvenaar overleed geheel onverwacht op 31 juli in zijn thuisstad waar hij bekend stond als een gepassioneerd fotograaf en levensgenieter.

Credit videobeelden: Wim De Saeytyd

Jan Devijver werd 75 jaar jong en hield enorm van zijn thuisstad. Jan was ook de fotograaf van dienst voor een iconisch beeld dat werd genomen in Leuven. Daarop poseren tal van muzikanten die ondertussen muzikaal erfgoed zijn geworden. Onder hen Raymond Van het Groenewoud en Leuvenaar Big Bill. De legendarische foto werd opgepikt door vzw Fonk voor de documentaire ‘De Leuvense Scene’ waarin de niet onbelangrijke rol van Leuven voor de Vlaamse muziekgeschiedenis werd belicht. Van de affiche van de dvd werden zelfs door Jan Devijver gehandtekende en ingekaderde exemplaren verkocht. Voor Leuven is de plotse dood van Jan Devijver alvast een groot verlies. Alweer een ‘bon vivant’ minder, zeg maar, en wel eentje met een scherpe blik op de wereld via zijn camera. Of zoals zijn zus Lieve Devijver het verwoordt op het afscheidsprentje van Jan: “Ik heb het licht gebruikt om kleur te maken, gezicht na gezicht belicht om ziel te raken’.