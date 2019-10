Leuven moet stad van zwaluwen worden volgens schepen Wadera (sp.a): “Al 92 nestkasten in 2018 en dit jaar mikken we op 50 bijkomende” Bart Mertens

17 oktober 2019

13u32 1 Leuven Zopas plaatste Regionaal Landschap Dijleland met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven 25 dubbele nestkasten voor zwaluwen in het Heilig Hartinstituut Heverlee. Daar blijft het niet bij, want schepen van Groen Lalynn Wadera (sp.a) wil de Leuvense populatie opkrikken. “Voor 2019 mikken we nog op 50 bijkomende nestkastjes aan private woningen”, klinkt het.

Zwaluwen hebben het moeilijk in onze regio. Er is een gebrek aan geschikte locaties waar ze hun nest kunnen bouwen en dat ligt onder meer aan het feit dat de bouwtechnieken alsmaar beter worden en de vogels weinig ruimte laten. “Zwaluwen zijn erg honkvast en keren terug naar dezelfde nestlocatie. Huiszwaluwen ‘metselen’ hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen. Door de hedendaagse architectuur en bouwwoede en het feit dat onze omgeving steeds ‘netter’ wordt, ontstaat een gebrek aan geschikte locaties. Kunstnesten voor huiszwaluwen zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen”, zegt Annabel Pennings, biodiversiteitsmedewerker van Regionaal Landschap Dijleland.

Door de hedendaagse architectuur en bouwwoede ontstaat een gebrek aan geschikte locaties voor natuurlijke zwaluwnesten Annabel Pennings, biodiversiteitsmedewerker van Regionaal Landschap Dijleland

Regionaal Landschap Dijleland plaatste zopas -met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven- 25 dubbele kunstnesten in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Die zijn goed voor 50 extra nestplaatsen en moeten de zwaluwpopulatie opkrikken. “De nieuwe nestkasten liggen vlakbij de kazerne van Heverlee waar jaarlijks heel wat zwaluwen komen broeden. Met deze extra nestplaatsen hopen we dat de kolonie zwaluwen spoedig uitbreidt naar het Heilig Hartinstituut”, zegt Thomas Van Oppens (Groen), schepen van Dierenwelzijn.

Gratis nest

En daar eindigt het verhaal niet want men blijft op zoek gaan naar extra locaties voor nestkasten. “In Leuven spreken we de mensen aan om een kunstnest aan hun dakgoot te hangen. De Groendienst komt gratis een nestkastje plaatsen. In 2018 kwamen er 92 nestkastjes bij in de stad, vooral voor gierzwaluwen. Voor 2019 mikken we op 50 bijkomende nestkastjes aan woningen”, besluit schepen van Groen Lalynn Wadera (sp.a).

Meer info: www.leuven.be/zwaluw. Waarnemingen van natuurlijke zwaluwnesten kan men overigens doorgeven via www.waarnemingen.be