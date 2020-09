Leuven moedigt inwoners aan om te stoppen met roken: “Door groepsaanpak wordt het geen eenzame strijd tegen de sigaret” Bart Mertens

24 september 2020

10u30 6 Leuven Zopas volgden zes geïnteresseerden een infosessie over de rookstopcursus. Vijf van hen schreven zich na afloop ook effectief in. “Door de groepsaanpak wordt het geen eenzame strijd tegen de sigaret”, zegt tabakoloog Laurens Schroyens.

De organisatie van de cursus om te stoppen met roken is een samenwerking tussen de stad Leuven, eerstelijnszone Leuven en Logo Oost-Brabant. Het initiatief kadert binnen het project Start Smiling waarvoor de stad Leuven subsidies ontvangt van de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten om extra in te zetten op mondzorg bij kwetsbare inwoners. De groepscursus blijkt alvast een groot succes want na de infosessie schreven vijf van de zes aanwezige rokers zich in om de sigaret definitief vaarwel te zeggen. “Zo’n groepscursus is een mix van groepstherapie met ruimte voor een individueel programma”, zegt tabakoloog Laurens Schroyens. “Het verbaast me telkens weer hoe snel er een groepsdynamiek op gang komt en hoe rokende lotgenoten elkaar vinden en aanmoedigen om de sigaret definitief uit hun leven te bannen. Dankzij de groepsaanpak wordt stoppen geen eenzame strijd tegen de sigaret.”

2021

Schepen Bieke Verlinden (sp.a) hoopt alvast dat zoveel mogelijk rokers de kracht vinden om te stoppen met roken. “We zijn heel blij dat deze cursus zo succesvol is in tijden van corona. Eens te meer blijkt hoe belangrijk onze gezondheid is”, aldus de Leuvense schepen van Zorg en Welzijn. “We gaan de cursus ook begin 2021 herhalen want dan is de tijd voor goede voornemens aangebroken. We willen in het bijzonder gezinnen in kwetsbare situaties bereiken, bijvoorbeeld door hen aan te spreken via project Start Smiling want gezond zijn begint in de mond.”

Wie meer informatie wil, kan een e-mail sturen naar karen.opdencamp@leuven.be of bellen naar 016/27.26.30. Inschrijven is verplicht. Door een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid betaal je zelf nog 48 euro voor de cursus.