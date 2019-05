Leuven maakt werk van vrouwelijke straatnaamborden. Krijgt Marie Thumas-Durieux haar eigen brug? Bart Mertens

27 mei 2019

15u00 2 Leuven Wordt de Vaartkombrug binnenkort de Marie Thumas-Durieux-brug? De stad zet alvast de nodige stappen om de brug over de Vaart om te dopen. “Marie Thumas-Durieux is de vrouw achter de voormalige conservenfabriek aan de Kolonel Begaultlaan aan de Vaart”, zegt schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen).

Slechts 3% van de Leuvense straten die naar een persoon zijn vernoemd, verwijzen naar een vrouw. Het onevenwicht is groot en dat moet anders volgens schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen) die graag luistert naar de oproep van enkele geëngageerde Leuvenaars om meer vrouwen zichtbaar te maken in de straten. “We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van. Enkele Leuvenaars bezorgden ons op Internationale Vrouwendag een inspiratielijst met vrouwennamen en suggereerden toen om de nieuwe brug over de Vaartkom naar Marie Thumas-Durieux te noemen. Hier willen we graag op ingaan”, zegt Lies Corneillie.

Door te kiezen voor Marie Thumas-Durieux houdt de stad belangrijk industrieel erfgoed in herinnering Schepen Lies Corneillie (Groen)

Marie Thumas was een belangrijke vrouw in de industriële geschiedenis van de stad aan de Vaartkom. Marie was de sterke vrouw achter de gelijknamige conservenfabriek. De stad kiest er naar eigen zeggen bewust voor om haar meisjesnaam te vernoemen. “Zo houden we een belangrijk stuk industrieel erfgoed in herinnering. Marie Thumas was een Belgisch bedrijf dat groenten in blik produceerde en Marie had er de dagelijkse leiding. De naam van het bedrijf verwijst naar de oprichter Edmond Thumas en zijn vrouw Marie Durieux. Veel Leuvenaars hebben sterke herinneringen aan de fabriek, bijvoorbeeld omdat ze er werkten of er een studentenjob deden.”

Bonduelle

De gebouwen van de fabriek zijn nog steeds aanwezig aan de Vaartkom. Aanvankelijk werkten er in de fabriek slechts een twintigtal mensen. Voor de Tweede Wereldoorlog liep in het zomerseizoen het aantal werknemers op tot 600 vrouwen en 300 mannen. In 1977 werd de fabriek in Wilsele gesloten. In 1980 nam de Franse conservenfabriek Bonduelle Marie Thumas over. De merknaam Marie Thumas verdween geleidelijk en werd bij het begin van de 21ste eeuw vervangen door de naam Bonduelle.

Twee bruggen

Of Marie Thumas haar eigen brug krijgt, hangt af van de Leuvense gemeenteraad. Vanavond staat de voorlopige aanvaarding op de agenda. Vervolgens komt er een openbaar onderzoek gedurende dertig dagen. Na de behandeling van eventuele bezwaren volgt dan de definitieve beslissing door de gemeenteraad. “Het gaat zelfs over twee bruggen, want we stellen voor om de oude én de nieuwe klapbrug aan de Vaartkom te vernoemen naar Marie Thumas-Durieux. Nu is de officiële naam van de oude brug nog Vaartkombrug maar op advies van de Vlaamse Waterweg kiest de stad één naam voor beide bruggen”, besluit schepen Lies Corneillie.